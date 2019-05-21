Самарец осужден за хранение 11 пистолетов, двух револьверов, пистолета-пулемета и двух ружей

Вступил в силу приговор Октябрьского районного суда в отношении 48-летнего местного жителя Евгения Финаева, признанного виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, 7 сентября 2018 г., во время оперативных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, их сотрудники изъяли по местам проживания и регистрации Евгения Финаева целый арсенал оружия и боеприпасов.

Среди изъятого один пистолет-пулемет "Кедр", один пистолет-пулемет ППШ, два пистолета "Глок-19", один автоматический пистолет "Стечкина", один револьвер "Смита-Вессона", один револьвер "ТОЗ-49" с ПБС, а так же семь травматических и газовых пистолетов с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами, два охотничьих нарезных ружья, 29 магазинов к пистолетам "Глок-19" и АПС и более 5 тыс. патронов различного калибра.

Тогда на основании переданных областным Управлением ФСБ материалов в отношении Финаева Е.Б. возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов по ч.1 ст. 222 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области, 24 апреля 2019 г. решением Октябрьского районного суда Евгений Финаев был признан виновным и ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. И теперь приговор вступил в законную силу.