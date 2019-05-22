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Строительство Строительство и недвижимость

За ТЦ "Метро" может появиться новая школа

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В районе строительства ЖК "Рассвет" на 18 км Московского шоссе за ТЦ "Метро" может появиться новая школа. Перспективу ее строительства обсудили в ходе выездного заседания комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям во вторник, 21 мая.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

В настоящее время ООО "Сервисно-строительная компания" ведет на участке строительство нескольких многоэтажных жилых домов, квартиры в которых будут предоставлены почти 250 обманутым дольщикам.

Председатель думы Самары Алексей Дегтев подчеркнул, что строящемуся микрорайону необходимо наличие социальных объектов - не торговых и фитнес-центров, а школ и детских садов.

Представитель компании ответила, что фирма готова взять на себя обязательства по строительству новой школы - неподалеку есть подходящий участок, принадлежащий СОФЖИ. Депутаты и представители администрации ответили, что изучат все материалы и предлагаемые варианты.

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