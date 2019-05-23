Движение транспорта по ул. Утевской планируют открыть до конца мая

Участок ул. Утевской, с апреля закрытый для движения транспорта из-за работ по замене канализационного коллектора, планируют открыть до конца мая, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Работы по перекладке первого участка канализационного коллектора завершены. В районе пересечения с ул. Войкова коммунальщики переложили 85 метров трубы диаметром 700 мм. Работы велись на глубине 7 метров. Поскольку движение стоков перекрывать нельзя, на участке была смонтирована специальная байпасная линия.

На месте проведения работ уже засыпали котлован, ведется подготовка к асфальтировке. Специалисты "РКС-Самара" также начали подготовительные работы к замене следующего участка коллектора. Сейчас идет монтаж байпасной линии, скоро начнутся земляные работы. Этот участок находится не на проезжей части, поэтому для движения никаких помех не будет. Планируется заменить еще около 30 метров трубы.

Напомним, коллектор на ул. Утевской в Куйбышевском районе Самары был уложен в 1978 году. За это время трубы достигли практически 100% износа, и из-за газовой коррозии часть из них пришла в негодность. Помимо этого в канализационную линию была врезана бесхозная труба, ухудшающая ситуацию и значительно усложняющая ремонтные мероприятия.

К работам на объекте коммунальной инфраструктуры специалисты ""РКС-Самара" приступили 3 апреля.