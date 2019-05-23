На берегу Волги в Самаре нашли бобра, испачканного нефтью

Сотрудники Самарского зоопарка со специалистами департамента охоты и рыболовства помогли бобру, попавшему в беду, сообщают в зоопарке.

Информация о животном, испачканном нефтью, поступила утром 22 мая. Бобер сидел в районе KIN-UP на берегу Волги. На место выехали специалисты и поймали грызуна, который за это время успел уйти по берегу в район Силикатного завода, и привезли его в Самарский зоопарк.

Состояние животного оценили как удовлетворительное, шерсть была испачкана нефтепродуктами незначительно. Ветеринар зоопарка провел поддерживающую терапию, после чего сотрудники департамента охоты и рыболовства выпустили бобра в более подходящее для него местообитание в дикой природе.

Напомним, 20 мая был выявлен факт сброса нефтепродуктов в ливневую канализацию в районе НФС-1. Позже следы мазута самарцы находили на песке вдоль набережной.