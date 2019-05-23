Доходы министра строительства оказались выше, чем у губернатора, более чем в 70 раз

Губернатор Самарской области и чиновники областного правительства отчитались о своих доходах за 2018 год. Так, глава региона Дмитрий Азаров задекларировал доход в 4,27 млн руб., его супруга - в 2,48 млн рублей. В 2017 г. доходы и самого губернатора, и его жены были выше - 6,12 млн и 5,89 млн руб., соответственно.

В собственности у Дмитрия Азарова земельный участок под ИЖС площадью 500 кв. м, жилой дом (506,7 кв. м), две квартиры - причем одной из них, площадью 234,3 кв. м, он владеет единолично, а в другой, размером 59,2 кв. м, только долей в размере 1/3.

Также в собственности у губернатора гараж (31,5 кв. м), хозяйственная кладовая (7,6 кв. м) и два автомобиля - Toyota Land Cruiser 200 и Lada Largus. Его супруга владеет долей 603/100000 в земельном участке площадью 2,2 тыс. кв. м, квартирой (50,3 кв. м) и 2/3 нежилого помещения (76,1 кв. м).

И.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Виктор Кудряшов показал по итогам 2018 г. доход в 2,2 млн руб., его супруга заработала 1,03 млн рублей. В собственности у него два земельных участка (872,6 кв. м и 913,2 кв. м), 4/5 в квартире (118 кв. м), два гаража (21,3 и 35 кв. м), два жилых дома (326 и 49 кв. м). Из транспорта он владеет только автоприцепом СКИФ. В собственности у супруги Виктора Кудряшова квартира размером 66,4 кв. м, а также автомобили Toyota RAV4 и "Волга" ГАЗ-21Р.

Среди зампредов правительства и вице-губернаторов самый высокий доход показал полномочный представитель губернатора при президенте и правительстве РФ Андрей Когтев, заработавший в 2018 г. 10,98 млн рублей. Он является владельцем двух земельных участков площадями 1,5 тыс. кв. м и 1,35 тыс. кв. м, жилого дома (301,5 кв. м), квартиры (166,9 кв. м) и ¼ доли в нежилом помещении (318,3 кв. м), а также автомобилей Infiniti FX35 Premium, Porsche Panamera 4S, Porsche Cayenne, гидроцикла, катеров "Проект 371У", Silver Eagle Cabin и "Салют 51", дебаркадера и прицепа.

Среди министров правительства региона самый высокий доход по итогам 2018 г. показал глава министерства строительства Евгений Чудаев - 328,3 млн рублей. В собственности у него четыре земельных участка (175 кв. м, 1252 кв. м, 650 кв. м и 2367 кв. м), жилой дом размером 991 кв. м, квартира (185 кв. м), ¼ доли в квартире площадью 88,5 кв. м, два гаража (17,3 и 90,4 кв. м) и доля в 2/65 еще в одном гараже общей площадью 1915 кв. метров. Супруга министра недвижимостью не владеет.

Из транспорта у семьи Чудаевых имеются автомобили Mercedes-Benz GL 500 4MATIC, Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC и снегоход Polaris 600.

На втором месте по уровню доходов в 2018 г. министр имущественных отношений Сергей Черепанов, задекларировавший 15,9 млн рублей. При этом в собственности у него имеются только гараж площадью 39,6 кв. м, снегоболотоход и два прицепа МЗСА. Правда, есть квартира в пользовании - площадью 149,2 кв. метра.

Меньше своих коллег заработал в 2018 г. министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин. Его доход составил 1,6 млн рублей. В собственности у Николая Абашина и его супруги нет ни одного транспортного средства. Из недвижимости Николай Абашин владеет участком площадью 1 тыс. кв. м, его супруга - участком в 1,5 тыс. кв. м, также у министра в собственности 1/8 доля земельного участка площадью 608 тыс. кв. м, такая же доля есть и у его жены. Помимо этого, на правах общей долевой собственности семья Абашиных владеет квартирой размером 93,3 кв. метра.

Доход министра энергетики и ЖКХ региона Сергея Маркова оказался средним - 3,4 млн руб., зато у него в собственности есть весьма внушительный парк транспортных средств: автомобиль Mercedes-Benz GL 450, моторная лодка Buster XL Suzuki 115TL, катер Bella 850, гидроцикл Bombardier FTX 155 и автоприцеп MZCA 817708. Помимо этого, Сергей Марков с супругой владеют пятью земельными участками общей площадью 838,3 кв. м, жилым домом (453,5 кв. м), тремя гаражами, двумя квартирами (94,2 и 50,5 кв. м) и долей 2/38 в нежилом помещении размером 1,5 тыс. кв. метра.

Александр Ларионов, глава областного министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования за 2018 г. задекларировал доход в 2,1 млн рублей. При этом и у него, и у его супруги в собственности есть по земельному участку сельхозназначения, площадь каждого из которых - 70 тыс. кв. м. Помимо этого, Александр Ларионов владеет участком под ИЖС площадью 1,6 тыс. кв. м, объектом ИЖС (126,6 тыс. кв. м), а его супруга - квартирой в 103,2 кв. м.