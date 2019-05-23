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На Совете "Волга и Янцзы - Реки дружбы" Самарская область укрепляет сотрудничество с Китаем

ЧЕБОКСАРЫ. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 мая, в городе Чебоксары началось третье заседание Совета по сотрудничеству регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы (КНР). Участие в нем принимает делегация Самарской области.

Фото: vkonline.ru

Участники заседания обсудят опыт встраивания экономических и культурных связей с китайскими партнерами, расскажут о совместных проектах в области транспорта, сельского хозяйства и вузовской науки.
Заседание Совета проходит под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна. Делегацию Самарской области в Совете возглавляет и.о. председателя правительства области Виктор Кудряшов.

"Китай является нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Сегодня на него приходится около 8% внешнего товарооборота. Для такой большой страны это недостаточно высокий показатель, поэтому будем активно работать над расширением сотрудничества", - рассказал Виктор Кудряшов.

Одна из ключевых задач - наращивание объемов экспорта. Этот вопрос обсуждался на прошлой неделе, во время визита самарских бизнесменов в две китайские провинции.

"Благодаря формату "Волга - Янцзы" мы достигли значительного прогресса. Проведена работа по заключению контрактов на поставку в Китай нашей сельхозпродукции. Достигнуты договоренности по организации совместных железнодорожных контейнерных перевозок. Есть понимание по интернет-торговле: мы уже знаем, как зайти на ведущие китайские интернет-площадки", - сообщил глава самарской делегации.

В ближайшее время международная работа выйдет на новой уровень. Это связано с участием региона в международном транспортном маршруте "Россия - Западный Китай". Так, в этом году в области начинается строительство моста через Волгу. После его запуска срок доставки продукции в Китай сократится с 14 до 4-5 дней.

"Китайская сторона проявляет большой интерес к участию в строительстве крупного транспортно-логистического центра. Работа над проектом также начнется в ближайшее время", - отметил Виктор Кудряшов.

В этом году в Самаре пройдут Восьмые российско-китайские игры, где ожидается участие около 400 спортсменов. Также продолжится участие китайских студентов в молодежном форуме "iВолга" в конце июля. Активно развивается межвузовское сотрудничество - ведущие университеты региона входят в Ассоциацию учебных заведений "Волга - Янцзы". Вузы реализуют программы по студенческому обмену, участвуют в научных конференциях. Большой интерес у представителей Китая вызывают и разработки в области медицины.

"Сейчас китайская делегация посещает Самарский медицинский университет, где знакомится с инновационными разработками наших молодых ученых. Это очень перспективное направление сотрудничества, которое мы, надеюсь, будем развивать", - сказал  Виктор Кудряшов. В рамках совета он представит доклад о перспективах взаимодействия с КНР и подпишет соглашение с руководством китайской провинции Хэнань.

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