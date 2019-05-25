Панельная дискуссия на "Дизайн-выходных": о чем разговаривали деятели в сфере дизайна и чиновники

В отеле "Lotte" 25 мая проходят "Дизайн-выходные". В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия "Дизайн как инструмент развития". На ней ведущие деятели в сфере дизайна и политики дискутировали о том, нуждаются ли регионы в личном брендинге.

"Нужен ли бренд регионам? На этот вопрос нет точного ответа не только в Самаре, но и в других уголках России. Перед тем, как создать бренд, надо понять, зачем он вообще нужен: будет ли он рассчитан на развитие туризма и производства или на привлечение инвестиций, кадровых ресурсов. Необходимо точно сформулировать цель, — сказал директор брендинговой компании "Пленум" Илья Лазученков. — Также нужно понять, что дизайн ориентирован не на моментальный отклик. Здесь главное — терпение и человекоцентричность. Делайте все для людей".

Генеральный директор компании "Смена" Артем Геллер задался вопросом: что делать, если инициатива по брендированию региона исходит только "снизу" и не получает поддержки от государства? По его мнению, надо найти инициативную группу и создать коммьюнити. Вместе с командой можно доказать власти, что дизайн — это важная часть жизни и ее нужно развивать. "На моем опыте структура "снизу вверх" всегда работала", — заверил эксперт.

Основатель и генеральный директор компании Ohmybrand Надежда Паршина считает важным показать правительству, что хорошая городская среда влияет на качество жизни населения. "Когда люди живут в красивом и ухоженном городе, им не хочется сбегать в столицы. Радует, что сегодня региональный брендинг развивается", — заявила Надежда Паршина.

"Главное — личное участие человека в жизни города. Многие, кто работает во власти, не знают, что можно сделать лучше, чем сейчас. Не бойтесь рассказывать о проблемах и предлагать их решение правительству. Пишите в городскую администрацию. Вас услышат! Только от профессионального сообщества зависит будущее самарского дизайна. Важно помнить, что администрация хочет делать не только бюджетно, но и красиво", — подытожил врио заместителя председателя правительства Самарской области Станислав Казарин.