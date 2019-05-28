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Представители Самарской области и Республики Словения обсудили перспективные направления сотрудничества

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце апреля делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым поселила Республику Словению для знакомства с инвестиционным, социальным, культурным и туристическим потенциалом г. Любляна, г. Ново Место, г. Блед. Решающее содействие в подготовке визита оказали посольство Российской Федерации в Республике Словении и лично чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Словении Доку Завгаев, Деловой совет по сотрудничеству со Словенией в лице председателя совета Эдуарда Вайно, НП "Русско-Словенский клуб предпринимателей" Тольятти в лице вице-президента Владимира Путкина и директора Анастасии Путкиной.

Фото: НП "Русско-Словенский клуб предпринимателей"

23 апреля 2019 г. состоялось посещение г. Блед - центра туристического комплекса Словении. Делегация Самарской области посетила Словенскую бизнес-школу IEDC Блед, провела встречу с президентом и деканом IEDC School of Management Даницей Пург и мэром Янезом Файфаром.

Первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил словенскую компанию Iskratel, d.o.o. - ведущего европейского поставщика комплексных телекоммуникационных решений для операторов связи, транспортных компаний, общественной безопасности, электроэнергетики и нефтегазовой отрасли.

24 апреля 2019 г. делегация Самарской области провела деловые встречи с руководителями крупных высокотехнологичных инновационных предприятий Республики Словении. Одно из них - RLS d.o.o., производящее магнитные поворотные и линейные датчики передвижения. По итогам встречи стороны договорились о визите руководства и технических специалистов компании RLS d.o.o. в г. Тольятти, чтобы на месте обсудить конкретные направления возможной кооперации.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров, председатель делового совета по сотрудничеству со Словенией Эдуард Вайно, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Словения Доку Завгаев и вице-президент НП "Русско-Словенский клуб предпринимателей" Владимир Путкин посетили мемориальный парк "Жале" в Любляне. Здесь в 2016 году был установлен памятник "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн". В церемонии открытия участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор. Дмитрий Азаров, Эдуард Вайно, Доку Завгаев и Владимир Путкин почтили память павших, возложив к монументу венки.

Насыщенный рабочий день делегации Самарской области продолжила встреча с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Республики Словении Соней Шмуц. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между регионами. В рамках встречи руководители торгово-промышленных палат Самарской области и Словении подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать укреплению торгово-экономических отношений.

Программу официального визита делегации в Словению продолжило заседание Российско-Словенского делового совета, в рамках которого состоялась презентация инвестиционного потенциала Самарской области.

Об исторической памяти речь шла 24 апреля 2019 г. в Российском центре науки и культуры в Любляне на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с российскими соотечественниками, проживающими в Словении.

25 апреля 2019 г. Делегация Самарской области посетила г. Ново-Место - главный центр машиностроительной и фармацевтической промышленности Словении. В частности, здесь находится штаб-квартира фармацевтической компании KRKA, одного из ведущих фармацевтических производителей в Европе. В г. Ново-Место расположен завод Revoz, который ежегодно занимает лидирующие позиции в линейке мировых заводов Renault. Порядка 70% продукции г. Ново-Место идет на экспорт. В сентябре 2017 г. подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве между г. Тольятти и г. Ново-Место. Развивается сотрудничество в образовательной сфере.

Делегация посетила мэрию г. Ново-Место и провела встречу с вице-мэром господином Боштьяном Гроблером. Первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что структура экономики г. Тольятти и г. Ново-Место во многом схожа, а это открывает хорошие возможности для развития отношений в торгово-экономической сфере.

В ходе визита в г. Ново-Место делегация Самарской области посетила крупнейший в Словении отреставрированный велодром c возведенным воздухоопорным куполом, провела встречу с руководством компании "Адриа Мобил", производящей фургоны и "дома на колесах". Стороны обсудили возможности расширения присутствия компании в России. Члены делегации Самарской области посетили завод по производству оружия "Arex", провели встречу с основателем завода Иваном Кралем. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров осмотрел цеха и сам протестировал несколько моделей пистолетов в тире.

Неподалеку от г. Ново-Место делегация Самарской области посетила историко-патриотическое место "Малая Москва" - территория в с. Габерье, которое не было оккупировано фашистами и осталось частью, контролируемой словенскими партизанами в годы Второй Мировой войны. В ходе дружеского общения со словенскими партнерами намечены дальнейшие планы совместной историко-мемориальной и просветительской работы.

26 апреля 2019 г. губернатор Дмитрий Азаров встретился с председателем Государственного совета Республики Словении Алойзом Ковшцей. В ходе беседы стороны обсудили развитие двусторонних связей в экономической, образовательной и культурной сферах, подвели итоги визита делегации Самарской области и подтвердили договоренности, которые были достигнуты.

 

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