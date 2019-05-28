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Преступления Происшествия

На Волге у Тольятти задержали браконьеров

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции на транспорте задержали во время рейдов на Волге в Саратовском водохранилище двух мужчин 27 и 26 лет, занимавшихся незаконной добычей рыбы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

По версии правоохранителей, с помощью снаряжения для подводной охоты, применение которого запрещено в нерестовый период с 20 апреля по 10 июня, незаконно добыли несколько лещей, щук, карасей и судаков. Один из задержанных причинил рыбным запасам ущерб около 3,9 тыс. руб., а второй более чем на 7 тысяч.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов — п."в" ч. 1 ст. 256 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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