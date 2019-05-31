"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" — 3:1

В первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне 2019/2020 "Крылья Советов" на выезде одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" — 3:1, сообщает пресс-служба клуба.

Счет был открыт на 22-й минуте. После подачи с угла поля Артем Тимофеев нарушил правила в своей штрафной и арбитр указал на "точку". Пенальти у хозяев реализовал Даниил Фомин — 1:0.

Самарцы отыгрались во втором тайме. На 65-й минуте после подачи в штрафную от Виталия Денисова мяч в свои ворота отправил Виталий Федорив — 1:1.

В концовке встречи самарская команда вырвала победу. За игру рукой в ворота хозяев был назначен пенальти, который четко исполнил Антон Зиньковский — 1:2. Спустя несколько минут окончательный результат встречи у самарцев установил Роман Шишкин — 3:1 в пользу "Крыльев".

Ответный матч "Крылья Советов" проведут против "Нижнего Новгорода" 2 июня на "Самара Арене". Начало встречи — в 18:00.