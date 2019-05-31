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Законотворчество Власть и политика

Тольяттинские коммунисты предложили вернуть прямые выборы мэра

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На последнем заседании думы Тольятти депутаты от КПРФ предложили законопроект, возвращающий прямые выборы мэра. Большинством голосов инициативу поддержали.

Напомним, возможность напрямую выбирать главу города тольяттинцы потеряли в 2016 году, когда уже по новой системе был назначен специальной конкурсной комиссией на эту должность Сергей Анташев.

"Мы всегда были за прямые выборы мэра. Сейчас у нас в городской думе есть достаточное большое количество депутатов, и было много шансов проголосовать положительно за эту инициативу. Мы посчитали, что этот вопрос нам удастся перенаправить в губернскую думу", - рассказал депутат Самарской губернской думы от КПРФ Алексей Краснов.

Большинством голосов в гордуме обращение коммунистов по поводу прямых выборов мэра было принято к отправке в областной парламент. Вопрос рассмотрит комитет по местному самоуправлению. По мнению Алексея Краснова, шансов на поддержку в губдуме нет и это решение, скорее всего, там заблокируется.

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