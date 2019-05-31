Тольяттинские коммунисты предложили вернуть прямые выборы мэра

На последнем заседании думы Тольятти депутаты от КПРФ предложили законопроект, возвращающий прямые выборы мэра. Большинством голосов инициативу поддержали.

Напомним, возможность напрямую выбирать главу города тольяттинцы потеряли в 2016 году, когда уже по новой системе был назначен специальной конкурсной комиссией на эту должность Сергей Анташев.

"Мы всегда были за прямые выборы мэра. Сейчас у нас в городской думе есть достаточное большое количество депутатов, и было много шансов проголосовать положительно за эту инициативу. Мы посчитали, что этот вопрос нам удастся перенаправить в губернскую думу", - рассказал депутат Самарской губернской думы от КПРФ Алексей Краснов.

Большинством голосов в гордуме обращение коммунистов по поводу прямых выборов мэра было принято к отправке в областной парламент. Вопрос рассмотрит комитет по местному самоуправлению. По мнению Алексея Краснова, шансов на поддержку в губдуме нет и это решение, скорее всего, там заблокируется.