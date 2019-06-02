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Преступления Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке ограбления

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноглинском районе Самары сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в покушении на ограбление. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Преступление было совершено в магазине на 19 км Московского шоссе. Посетитель отобрал у работника торговой точки мобильник.

Вскоре патрульные заметили предполагаемого преступника. Им 33-летний оказался жителя пос. Мирный. Полиция возбудила в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Покушение на грабеж").

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