Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке ограбления

В Красноглинском районе Самары сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в покушении на ограбление. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Преступление было совершено в магазине на 19 км Московского шоссе. Посетитель отобрал у работника торговой точки мобильник. Вскоре патрульные заметили предполагаемого преступника. Им 33-летний оказался жителя пос. Мирный. Полиция возбудила в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Покушение на грабеж").