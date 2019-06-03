Экс-главе областной ассоциации КФХ и его соучастникам запросили условные сроки

В минувшую среду, 29 мая, в Железнодорожном райсуде прошли судебные прения, в ходе которых гособвинение запросило для всех фигурантов по делу преступной группы, руководимой бывшим главой областной фермерской ассоциации Владимиром Стариковым, условные сроки, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, Владимир Стариков и его предполагаемые подельники - руководители фермерских хозяйств Юрий Астраханцев и Николай Шеховцов с женами - были задержаны в марте 2015 г., а затем арестованы судом. Основанием стало уголовное дело, возбужденное следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области по ч. 4 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В версии следствия, задержанные будто бы похищали бюджетные денежные средства, выделяемые региональным минсельхозом в качестве грантов на реконструкцию ферм.

Первоначально фигурантов отправили в следственный изолятор на год с лишним. Позднее их отпустили из СИЗО, а дело уже на этапе передачи в суд вернула на доследование прокуратура области.

В начале расследования в деле фигурировал размер хищений в 20 млн руб., на момент передачи в суд его сумма снизилась до 11 млн рублей. Одновременно следствие заявило о готовности прекратить уголовное преследование Старикова по трем эпизодам из восьми в связи с истечением сроков давности. Это три эпизода строительства фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, в которых было задействовано ООО "Промжилиндустрия".

Дело группы Старикова рассматривает судья Мария Елфимова. В ходе прошедших судебных прений гособвинение запросило для всех фигурантов условные сроки. В частности, Старикову рекомендуется назначить условный срок шесть лет. Следующее заседание по делу состоится во вторник, 4 июня, предположительно, обвиняемые выступят с последним словом.