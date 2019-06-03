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Самарец, пытавшийся "заказать" тесть с тещей, получил 14 лет колонии

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор Виктору Кальяну, которого обвиняли в организации заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, в ноябре 2017 г. Кальян решил организовать убийство тещи и ее мужа ради их имущества. Он предложил знакомому "выполнить заказ" за миллион рублей, который исполнитель получил бы после того, как жена организатора получила наследство. Знакомый согласился, но предложил привлечь еще одного исполнителя, который бы убил родственников Кальяна. А уже этого киллера должен был убить первый исполнитель.

Но получив от Кальяна пистолет, его знакомый обратился к правоохранителям. И в роли убийцы тещи и тестя выступил уже сотрудник полиции. "Исполнителям" заказчик передал еще и 25 тыс. руб. на бытовые и транспортные расходы для поездки в Анапу, где находились жертвы. Кальян хотел, чтобы смерть родных походила на разбойное нападение. В феврале 2018 г. его задержали.

Кроме того, Кальян совершил мошенничество и несколько краж колес на общую сумму более 40 тыс. рублей. Одно из этих преступлений он совершил вместе с Павлом Меньшиковым, которого судили вместе с Кальяном.

Суд Самарского района приговорил Кальяна к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Меньшикову назначили три года и восемь месяцев колонии общего режима.

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