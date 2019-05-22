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Суды Происшествия

"Заказчику" убийства трех человек стало плохо после выступления прокурора

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском районном суде Самары 22 мая состоялись прения сторон по делу Виктора Кальяна — мужчину обвиняют в подготовке убийства своих тестя с тещей. По его задумке также должен был быть убит и киллер, вот только на его месте оказался сотрудник полиции, и мужчину арестовали до того, как дело довели до конца.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, по версии следствия, за убийство двоих человек 42-летний Кальян был готов заплатить миллион рублей. После этого его супруга должна была стать весьма обеспеченной наследницей. За помощью он обратился к своему знакомому, а тот "сдал" его полиции, поэтому по делу сейчас проходит свидетелем.

Вместо настоящего киллера на встречу с Кальяном этот знакомый привел полицейского. В феврале 2018 г. Виктор Кальян был задержан после того, как передал  "исполнителям" фотографии и 25 тыс. руб. на расходы для поездки в Анапу, где находились жертвы.

Вину мужчина отрицал, однако суд присяжных все равно вынес обвинительный вердикт. Гособвинитель запросила ему 15 лет колонии строгого режима, после чего Кальяну стало плохо. Его адвокат сообщил о необходимости вызвать "скорую помощь" для подзащитного.

Вместе с Кальяном на скамье подсудимых оказался Павел Меньшиков — его судят за кражу колес с дорогой иномарки, которую мужчина провернул вместе с Кальяном, и пьяную драку, во время которой пострадали два человека. Эти эпизоды к делу о заказном убийстве никак не относятся. Меньшиков вину полностью признал. Прокурор просила назначить ему три года колонии строгого режима с учетом наказания за предыдущее преступление, которое он уже отбывает в ИК-16.

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