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Законотворчество Власть и политика

Александр Нефедов получил мандат в губдуме

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Избирательная комиссия Самарской области приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Самарской губернской думы шестого созыва зарегистрированному кандидату Александру Нефедову, сообщил на заседании областного парламента председатель избиркома Вадим Михеев 4 июня.

Следующим постановлением в связи с представлением заявления об отсутствии ограничения для занятия новой должности избирком принял решение зарегистрировать Нефедова депутатом губдумы и выдать удостоверение парламентария.

Напомним, Александр Нефедов занимал должность вице-губернатора с 2007 г., при этом до 2012 г. он являлся первым заместителем председателя правительства области, а потом стал его председателем. Занимаемую должность он покинул 20 мая 2019 года.

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