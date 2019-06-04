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Общество

В регионе стартовал опрос общественного мнения о дорожных работах

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 июня, в Самарской области стартовал опрос общественного мнения об организации в регионе дорожных работ.

Опрос проводится в официальном сообществе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"  по Самарской области в социальной сети в "ВКонтакте" — https://vk.com/bkadsamarobl.

В 2019 г. в Самарской области будет отремонтировано 247 км дорог, в том числе 50 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс.

На вопрос "Дорожные работы хорошо организованы?" предлагается шесть вариантов ответа. Также можно оставить свои предложения и замечания в комментариях к опросу. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Напомним, что до 2024 года в Самарской области в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольяттинской агломерации (295 км в Самаре, 92 км в Тольятти) и 1019 км региональных дорог Самарской области.

Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд руб., из которых 11,56 млрд руб. будут направлены из федерального бюджета и 28,13 млрд руб. — из бюджета Самарской области.

К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах.

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