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Футбол Спорт

Трех игроков "Крыльев Советов" вызвали в национальные сборные

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трое игроков основного состава футбольного клуба "Крылья Советов" примут участие в матчах за свои национальные сборные.

Геннадий Киселев вызван в юношескую сборную России U-20. С 9 по 16 июня россияне сыграют на турнире Кубок ПФЛ "Переправа" в городе Саранск. Другой полузащитник "Крыльев" Паул Антон отправился в расположение сборной Румынии, которой предстоит провести две игры в гостях – 7 июня с Норвегией и 10 июня с Мальтой в рамках группового раунда Чемпионата Европы.

Форвард самарской команды Рамиль Шейдаев вызван в сборную Азербайджана, которая в рамках отбора на Евро-2020 встретится 8 июня с командой Венгрии и 11 июня со Словакией. Обе игры пройдут в Баку.

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