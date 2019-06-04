Трех игроков "Крыльев Советов" вызвали в национальные сборные

Трое игроков основного состава футбольного клуба "Крылья Советов" примут участие в матчах за свои национальные сборные.

Геннадий Киселев вызван в юношескую сборную России U-20. С 9 по 16 июня россияне сыграют на турнире Кубок ПФЛ "Переправа" в городе Саранск. Другой полузащитник "Крыльев" Паул Антон отправился в расположение сборной Румынии, которой предстоит провести две игры в гостях – 7 июня с Норвегией и 10 июня с Мальтой в рамках группового раунда Чемпионата Европы.

Форвард самарской команды Рамиль Шейдаев вызван в сборную Азербайджана, которая в рамках отбора на Евро-2020 встретится 8 июня с командой Венгрии и 11 июня со Словакией. Обе игры пройдут в Баку.