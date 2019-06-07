В Самаре начали менять участок теплотрассы, ставший причиной крупной коммунальной аварии в январе

Энергетики "ПТС" приступили к замене тепловых сетей на участке от пересечения ул. Ташкентской с ул. Стара-Загора до Московского шоссе, сообщает пресс-служба компании. Здесь планируется переложить порядка 2,5 км коммуникаций с увеличением диаметра с 600 до 800 мм.

"Сегодня работы на объекте идут в графике - на 45% выполнены земляные работы, на 36% - демонтаж старых конструкций. Ремонт выполняют сотрудники подрядной организации, перед которыми мы ставим задачу завершить все мероприятия до 10 сентября. На весь период работ нами совместно с ГИБДД разработан маршрут движения автотранспорта. Причем он составлен с учетом трафика посетителей областной клинической больницы. Мы постарались максимально минимизировать, насколько это возможно, неудобства для горожан", - отметил главный инженер АО "ПТС" Максим Батурин.

Этим летом в областном центре будет переложено свыше 20 км тепловых сетей на 15 участках. В числе крупнейших работ - тепломагистрали на улицах Ташкентской, Алма-Атинской, Стара-Загора, Физкультурной и пр. Кирова. В целом на технологическое перевооружение трубопроводов в Самаре в ремонтную кампанию 2019 г. будет направлено более 840 млн рублей.

Напомним, 22 января на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры произошел прорыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Без тепла тогда остался 471 дом. На следующий день был заменен участок трубы, но в нескольких метрах от него произошла новая утечка.