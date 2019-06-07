16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Большой Черниговке в рамках нацпроекта отремонтируют центральную трассу В Самаре начали менять участок теплотрассы, ставший причиной крупной коммунальной аварии в январе Регион продолжит участие в конкурсе лучших проектов благоустройства в 2020 году Ресторан на Алма-Атинской обязали заплатить почти 2 млн руб. за врезку в канализацию Самарцам и тольяттинцам пересчитают плату за отопление

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре начали менять участок теплотрассы, ставший причиной крупной коммунальной аварии в январе

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 101
Версия для печати

Энергетики "ПТС" приступили к замене тепловых сетей на участке от пересечения ул. Ташкентской с ул. Стара-Загора до Московского шоссе, сообщает пресс-служба компании. Здесь планируется переложить порядка 2,5 км коммуникаций с увеличением диаметра с 600 до 800 мм.

Фото: пресс-служба ПТС

"Сегодня работы на объекте идут в графике - на 45% выполнены земляные работы, на 36% - демонтаж старых конструкций. Ремонт выполняют сотрудники подрядной организации, перед которыми мы ставим задачу завершить все мероприятия до 10 сентября. На весь период работ нами совместно с ГИБДД разработан маршрут движения автотранспорта. Причем он составлен с учетом трафика посетителей областной клинической больницы. Мы постарались максимально минимизировать, насколько это возможно, неудобства для горожан", - отметил главный инженер АО "ПТС" Максим Батурин.

Этим летом в областном центре будет переложено свыше 20 км тепловых сетей на 15 участках. В числе крупнейших работ - тепломагистрали на улицах Ташкентской, Алма-Атинской, Стара-Загора, Физкультурной и пр. Кирова. В целом на технологическое перевооружение трубопроводов в Самаре в ремонтную кампанию 2019 г. будет направлено более 840 млн рублей.

Напомним, 22 января на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры произошел прорыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Без тепла тогда остался 471 дом. На следующий день был заменен участок трубы, но в нескольких метрах от него произошла новая утечка.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30