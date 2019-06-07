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Суды Происшествия

Серийные грабители банков получили свои сроки

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июня, в Самарском областном суде огласили приговор участникам нападений на самарские банки, совершенных в 2017 году.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, 25 апреля коллегия присяжных вынесла вердикт о виновности 40-летнего Виктора Самсонова, 38-летнего Дмитрия Климова и 33-летнего Александра Шуваева в разбоях, убийстве и незаконном обороте оружия.

Перед уходом судьи в совещательную комнату подсудимый Климов сказал последнее слово: "Я очень разочарован в судебном процессе и органах власти, хотя очень люблю свою страну и всегда буду жить здесь…" При этом у скамьи подсудимых стояли омоновцы в масках и с автоматами.

Решением суда присяжных организатором банды признан Самсонов. Его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф 250 тыс. рублей. Кроме того, с мужчины взыскали возмещение морального вреда - 1 млн руб. вдове убитого охранника банка Стрельцова. Такое наказание Самсонов получил при ряде смягчающих обстоятельств: двое малолетних детей, помощь следствию, признание вины.

Его подельник Дмитрий Климов, не признавший вины, но участвовавший в антитеррористической операции, имеющий одного несовершеннолетнего ребенка, за участие в банде и четыре разбойных нападениях получил 16 лет колонии и 200 тыс. штрафа.

Также им предстоит выплатить моральный вред всем банковским кассирам, которых запугивали оружием. Судья определил потерпевшим по 150-200 тыс. руб. каждому, а женщине, которую при нападении ударили пистолетом по голове, - 250 тысяч.

Суд также полностью удовлетворил претензии страховых компаний, возместивших банкам украденные миллионы.

Александра Шуваева признали виновным в незаконном обороте оружия и пособничестве при нападении на "Локо-банк". С учетом раскаяния и решения присяжных о снисхождении федеральный судья Михаил Кондаков приговорил мужчину к шести годам условно. Также Шуваеву предстоит возместить часть похищенных при том нападении денег - более 2 млн рублей.

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