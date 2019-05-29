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Суды Происшествия

В облсуде обсуждали вердикт присяжных, признавших виновными участников банды Самсонова

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 мая, в Самарском областном суде состоялось обсуждение последствий вердикта вынесенного по делу банды грабителей банков. Присяжные признали Виктора Самсонова, Дмитрия Климова и Александра Шуваева виновными, но последний, по их мнению, заслуживает снисхождения.

Напомним, Самсонов и Климов, были признаны виновными в серии нападений на офисы мелких самарских банков, совершенных, а 2016–2017 году. Причиненный ущерб составил около 15 млн рублей.
Государственный обвинитель запросил суд назначить Самсонову, застрелившему охранника банка, 22 года лишения свободы; Климову, принимавшему участие в четырех разбоях, 18 лет и 300 тыс. руб. штрафа; а Шуваеву, снабдившему банду оружием, — 10 лет.

Защита Климова, который полностью отрицает свое участие в нападениях на банки, настаивала на оправдании. По словам его адвоката Елены Апостол, они с клиентом понимают, что приговор будет суровым и уже решили, что будут его обжаловать.

Также с мнением прокурора не согласен и адвокат Шуваева.

"Мой подзащитный не заслужил столь строго наказания, — считает Василий Гурко. — Из того оружия, которое он переделывал, не было совершено убийство, он ранее не судим, деятельно раскаялся, сотрудничал со следствием. В ему даже не вменили участие в банде. А пособничество в разбое заключалось всего лишь в том, что он сходил посмотреть, есть ли в банке видеокамеры, что никак не повлияло на принятие решения о нападении, которое и было совершено "под камеры".

Оглашение приговора назначено на 7 июня.

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