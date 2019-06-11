В Безенчукском районе задержали браконьера

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции задержали браконьера на острове Брусянский реки Волги в 10 км от с. Владимировка Безенчукского района, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

29-летний житель Ставропольского района осуществлял вылов рыбы в местах нереста и миграционных путях к ним. Сотрудники полиции изъяли у злоумышленника лодку, рыболовную сеть, раколовки, рыбу (сом, налим, щука, густера, плотва), а также свыше 80 ракообразных.

По данным правоохранителей, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 с. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.