Владимир Кошелев принял участие в совещании по федеральному проекту "Жилье" в Правительстве РФ

Председатель комитета по строительству, член координационного совета "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в совещании по вопросу реализации федерального проекта "Жилье" в аппарате Правительства РФ. Мероприятие проходило 11 июня под председательством заместителя Правительства РФ Виталия Мутко.

Среди ключевых тем заседания — увеличение объема жилищного строительства, обеспечение семей доступным жильем и повышение комфортности городской среды.

В ходе совещания Владимир Кошелев обратил внимание на проблему отмены обязательной выдачи заключений по строительным проектам с использованием проектного финансирования и эскроу счетов, а также на несение изменений в Гражданский кодекс в части отмены излишней первичной регистрации прав собственности застройщика на квартиры.

"Проект позволяет после ввода дома в эксплуатацию осуществлять кадастровый учет квартир без регистрации права собственности застройщика на них и регистрировать только право собственности покупателя", — считает Владимир Кошелев.

Другие важные вопросы, обсуждавшиеся на заседании — увеличение количества банков, допущенных до работы с эскроу счетами дольщиков и внесение поправок в классификатор земельных участков в части описания видов разрешенного использования.

Председатель комитета по строительству "Деловой России" предложил изменить классификатор, предусмотрев возможность размещения нежилых помещений на первых этажах жилых домов без ограничений по процентному соотношению к общей площади дома. Это позволит строить районы, отвечающие современным требованиям и создавать комфортную среду проживания с шаговой доступностью объектов обеспечения жилой застройки.