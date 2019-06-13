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ЖКХ и благоустройство Общество

ПТС объяснило, почему в самарское озеро лилась горячая вода

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июня, жители Самары негодовали в соцсетях из-за того, что в озера Леснуха на 5 Просеке текла горячая вода.

ПТС прокомментировало инцидент. По данным организации, во время регулировки режимов горячего водоснабжения на центральном тепловом пункте около озера обнаружилась неисправность на одной из задвижек, в результате чего произошла утечка. Сотрудники ПТС устранили неисправность и утечку, и теперь тепловой пункт работает в штатном режиме. Также, по данным ПТС, инцидент не повлиял на обеспечении горячей водой близлежащих районов.

Кроме того, предприятие утверждает, что температура воды была значительно ниже нормативных 70 градусов.

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