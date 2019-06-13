Работу регоператора по обращению с отходами первом полугодии оценили депутаты и общественная комиссия

11 июня 2019 года в Самарской Губернской Думе под председательством Дениса Волкова состоялось заседание общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды при комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

На нем оценку работы регионального МинЖКХ и регоператора ООО "ЭкоСтройРесурс" по обращению с ТКО в Самарской области за первый квартал 2019 года дали депутаты и члены общественной комиссии. В работе общественной комиссии приняли участие депутаты Александр Милеев, Михаил Матвеев и Михаил Маряхин.

Итог обсуждения подвел заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков: "В состав общественной комиссии входят эксперты, которые более глубоко, профессионально попытались разобраться в этих вопросах. Да, есть вопросы к тому, что реальное количество отходов меньше, чем включено в территориальную схему, региональный оператор это подтвердил. Поэтому очевидно, что территориальную схему необходимо корректировать. По данным оператора видно, что и норматив накопления мусора завышен. К сожалению, министерство говорит, что необходим год, чтобы его отрегулировать. Мы пытаемся найти варианты, чтобы этот пересмотр произошел быстрее, потому что величина норматива сказывается на тарифе населению. Мы увидели, что регоператор все-таки не выставляет 100% квитанций населению. У нас есть территории, где порядка 100 тысяч жителей, на сегодняшний момент даже не охваченных централизованным вывозом отходов. Это минус. Это недоработка министерства и регионального оператора, потому что с 1 января 2019 года вывоз ТКО должен осуществляться на 100% территории Самарской области. Поэтому по итогам, мы предлагаем отраслевому министерству провести совместную проверку деятельности регионального оператора, получить все документы. Мы должны проконтролировать, как регоператор работает с перевозчиками, занимающимися транспортировкой отходов. Ведь в тарифе, который мы закладывали, в том числе было обновление парка техники, закупка и обновление контейнеров. В конце месяца мы проведем еще одно расширенное заседание, куда пригласим всех операторов по захоронению, по переработке, по транспортировке. Существуют задолженности регоператора перед ними. Это большая проблема, и будем с ней разбираться. Самое главное, сегодня население должно увидеть кардинальное улучшение ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами".