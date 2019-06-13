16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ПТС объяснило, почему в самарское озеро лилась горячая вода Собираемость платежей за обращение с ТКО в регионе составляет 48,26% В Куйбышевском районе на нескольких улицах временно отключат холодную воду ПТС отчиталось о завершении гидравлических испытаний "Т Плюс" и "ПТС" начали перекладку самого крупного участка теплосетей в Самаре

ЖКХ и благоустройство Общество

Работу регоператора по обращению с отходами первом полугодии оценили депутаты и общественная комиссия

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати

11 июня 2019 года в Самарской Губернской Думе под председательством Дениса Волкова состоялось заседание общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды при комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

На нем оценку работы регионального МинЖКХ и регоператора ООО "ЭкоСтройРесурс" по обращению с ТКО в Самарской области за первый квартал 2019 года дали депутаты и члены общественной комиссии. В работе общественной комиссии приняли участие депутаты Александр Милеев, Михаил Матвеев и Михаил Маряхин.

Итог обсуждения подвел заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков: "В состав общественной комиссии входят эксперты, которые более глубоко, профессионально попытались разобраться в этих вопросах. Да, есть вопросы к тому, что реальное количество отходов меньше, чем включено в территориальную схему, региональный оператор это подтвердил. Поэтому очевидно, что территориальную схему необходимо корректировать. По данным оператора видно, что и норматив накопления мусора завышен. К сожалению, министерство говорит, что необходим год, чтобы его отрегулировать. Мы пытаемся найти варианты, чтобы этот пересмотр произошел быстрее, потому что величина норматива сказывается на тарифе населению. Мы увидели, что регоператор все-таки не выставляет 100% квитанций населению. У нас есть территории, где порядка 100 тысяч жителей, на сегодняшний момент даже не охваченных централизованным вывозом отходов. Это минус. Это недоработка министерства и регионального оператора, потому что с 1 января 2019 года вывоз ТКО должен осуществляться на 100% территории Самарской области. Поэтому по итогам, мы предлагаем отраслевому министерству провести совместную проверку деятельности регионального оператора, получить все документы. Мы должны проконтролировать, как регоператор работает с перевозчиками, занимающимися транспортировкой отходов. Ведь в тарифе, который мы закладывали, в том числе было обновление парка техники, закупка и обновление контейнеров. В конце месяца мы проведем еще одно расширенное заседание, куда пригласим всех операторов по захоронению, по переработке, по транспортировке. Существуют задолженности регоператора перед ними. Это большая проблема, и будем с ней разбираться. Самое главное, сегодня население должно увидеть кардинальное улучшение ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами".

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30