Владелец "Гиппократа" Дмитрий Островский купил подмосковный стекольный завод

В июне 2019 г. компании, подконтрольные самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому, установили контроль над подмосковным стекольным заводом "Солстек", пишет "Самарское обозрение".

Дмитрий Островский на данный момент контролирует два крупных производственных предприятия: ульяновский завод "Гиппократ", специализирующийся на выпуске галеновых препаратов, а также стекольный завод в Ульяновске ООО "Остров Джус". Заводы, по сути, представляют собой единую производственную цепочку — один выпускает алкогольсодержащие препараты, другой — тару к ним. Теперь, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", структуры, близкие бизнесмену, вошли в капитал подмосковного завода "Солнечногорский стекольный завод". 11 июня 2019 г. ООО "Розовая пантера" и ООО "Фармацевтика", подконтрольные Островскому, стали совладельцами двух юрлиц завода — оператора предприятия ООО "Солстек" и компании, которой принадлежит его недвижимость, ООО "Рэнеко". В обеих компаниях теперь 1% в капитале приходится на "Розовую пантеру", 99% — на "Фармацевтику". По данным сайта самого завода, предприятие занимается выпуском стеклянной тары медицинского назначения: бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, банок и флаконов для лекарственных средств вместимостью от 10 до 100 мл. Кроме того, на предприятии налажен выпуск бутылок и банок для детского питания, пищевой и парфюмерно-косметической промышленности.

"Солстек" декларирует, что его годовой объем производства составляет 500 млн единиц продукции. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", объем выручки ООО "Солстек" в 2017 г. составлял 778 млн руб., а чистая прибыль — 82,5 млн руб., ООО "Рэнеко" — 65,8 млн выручки и 43,5 млн руб. чистой прибыли. На балансе "Рэнеко" находится имущество предприятия — помещения завода и земля под ними. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компании принадлежит 50,5 тыс. кв. м нежилых помещений, а также 116,1 тыс. кв. м земель в Солнечногорске.

Эксперты считают подмосковную фабрику достаточно интересным активом. По словам директора ООО "ЭКСО-Самара" Виктора Данько, по чистому денежному доходу ООО "Солстек" могло стоить приблизительно 250 млн руб., ООО "Рэнеко" — 180 млн руб. При этом эксперт отметил достаточно высокую рентабельность предприятия в 16%. Аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев оценивает завод гораздо выше — в 1-1,3 млрд рублей.

"Вероятно, новый собственник завода прежде всего ориентируется на то, что потребителем продукции будет фармацевтическое подразделение группы, то есть завод будет встроен в производственных цикл холдинга. Однако не исключено, что "Биомед" рассчитывает увеличить свое присутствие на рынке в целом, в том числе работать на экспорт продукции", — комментирует Данько. Согласно сообщениям украинских СМИ, стекольный завод "Остров Джус" уже ведет поставки на Украину.