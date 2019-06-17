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Преступления Происшествия

Обвиняемый в убийстве мужчины и поджоге тела признался, что им двигала ревность

ПОХВИСТНЕВО. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневском районе арестовали на два месяца 26-летнего подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело позже нашли в сгоревшей "Газели". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Труп 30-летнего мужчины обнаружили 9 июня, в 0:57, при тушении горевшей "Газели" неподалеку от пос. Матьян, в 200 м от дороги Похвистнево — Нижнее Аверкино. Погибшим оказался житель с. Алькино. Вскрытие показало, что мужчину ранили в грудь с повреждением сердца, а также он получил ранения живота.

В связи с этим возбудили уголовное дело было по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Вскоре задержали подозреваемого.

"По версии следствия мужчина нанес потерпевшему несколько ударов ножом, от которых тот скончался. Затем злоумышленник погрузил тело в автомобиль жертвы, вывез в Похвистневский район и поджег. Во время допроса обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что преступление совершил на почве ревности", — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

Следствие по делу продолжается.

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