В Самаре дан старт VIII молодежным российско-китайским летним играм

В понедельник, 17 июня, в Самарском театре оперы и балета состоялась торжественная церемония открытия VIII молодежных российско-китайских летних игр.

В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель официальной делегации КНР, вице-министр Генеральной администрация Китая по спорту Ли Цзяньмин, заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, 4-х кратный олимпийский чемпион, почетный судья соревнований Владимир Сальников, а также представители официальной делегации РФ и юные спортсмены из Китая и России.

"Для нас большая честь принимать такой замечательный турнир — Российско-китайские молодежные игры. Они вносят серьезный вклад в развитие спортивного и культурного обмена, укрепление дружбы между нашими странами и нашими народами", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил, что старт VIII молодежных российско-китайских игр совпал с еще одним значимым для региона событием — годовщиной проведения первого матча ЧМ-2018 в Самаре.

"Символично, что игры открываются в день, когда ровно год назад на самарской земле прошел матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Сегодня, привлекая такие знаковые спортивные события в регион, мы используем наследие чемпионата. Спортивные объекты, инфраструктурные объекты, туристическая инфраструктура, включая гостиницы, — все это должно работать на постоянной основе, — акцентировал внимание глава региона. — Мы рады принимать гостей со всего мира. На чемпионате мира у нас побывали представители более 140 стран. Мы были рады на нашем турнире видеть дорогих братьев, друзей из КНР. Уверен, что та атмосфера доброжелательности, которая царила на самарской земле в дни чемпионата, будет царить и в эти дни".

"Большое спасибо за внимание, которое уделяет Россия молодежным играм. Все мы знаем, что председатель Китайской народной Республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Я считаю, что это внесет огромный в развитие отношений между Россией и Китаем, — обратился к присутствующим руководитель официальной делегации КНР Ли Цзяньмин. — В этот раз, посещая ваш город, я отмечаю очень внимательное отношение и поддержку со стороны правительства Самарской области и Российской Федерации, а также замечаю, как доброжелательно и приветливо относятся люди, встречающие нас на российской земле".

На открытии соревнований Сергей Косилов отметил, что за право проведения российско-китайских игр соперничали практически все субъекты Российской Федерации: "Мы объявили конкурс, и в этом конкурсе участвовала фактически вся наша страна — от Владивостока до Калининграда, — рассказал замминистра спорта РФ. — Отбирая заявки, мы увидели, что наилучшие показатели были у Самары. Поэтому мы доверили ей проведение таких важных соревнований".

VIII Молодежные Российско-китайские летние игры будут проходить в течение недели. Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта, среди которых художественная гимнастика, футбол, бадминтон, тхэквондо, велоспорт-шоссе и гандбол. Соревнования пройдут на различных площадках города, включая стадионы "Самара-Арена" и "Металлург", спорткомплексы "МТЛ Арена" и "Грация", бассейн ЦСКА и волжскую набережную.