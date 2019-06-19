В Самаре прошел первый этап чемпионата ПФО по спортивному маневрированию на небольших скоростях — мотоджимхане

15 июня на парковке ТК "Амбар" состоялся первый этап чемпионата ПФО по мотоджимхане — спортивному маневрированию на небольших скоростях, которое дает практические навыки безопасного управления мотоциклом. Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта "ЕДИНОЙ РОССИИ" "Безопасные дороги".

В чемпионате приняли участие более 70 спортсменов из 9 городов (Самара, Казань, Уфа Челябинск, Екатеринбург, Пенза, Липецк, Ульяновск, Саратов).

Гости мероприятия могли посмотреть показательные выступления и принять участие в бесплатных мастер-классах от самарской команды стант-райдеров (трюковая езда на мотоцикле и квадроцикле), Самарской областной федерации капоэйры и школы абада-капоэйра и т. д.

Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта "Безопасные дороги". Гостей и участников приветствовали Олег Ивахин, заместитель главы Самары, руководитель департамента городского хозяйства и экологии, а также Алексей Степанов, координатор федерального партийного проекта "Безопасные дороги" в Самарской области.

Мастерство мотоциклистов во многом обеспечивает их безопасное движение на дорогах, поэтому участие в чемпионате и совершенствование навыков вождения, по мнению Алексея Степанова, — маркер высокой социальной ответственности мотоциклистов.

Это подтвердил и Павел Феклов, вице-президент Самарской общественной организации "Мотоджимхана Самара": "Мы учимся не быстро ездить, а ездить, чувствуя мотоцикл". На маленькой скорости управлять мотоциклом сложнее, чем на скорости в 200-300 км/час, между тем в городе скорость мотоциклиста зачастую не превышает 40-60 км/ч., а маневрировать приходиться много.

"Мы тренируемся ездить на скорости 20-40 км/ч, чтобы делать маневры на тот случай, если вдруг тебя на мотоцикле не заметила машина или возникло внезапное препятствие. Такой вид спорта как мотоджимхана сохраняет жизни и здоровье мотоциклистов и всех участников движения. Мотоцикл — действительно средство повышенной опасности, их часто не замечают на дороге. За 3 летних месяца к мотоциклам успевают привыкнуть водители других транспортных средств, а потом они опять исчезают", — рассказал Павел.

Мотоджимхана расширяет количество приемов, которым пользуется мотоциклист, и объединяет всех, кто понимает меру своей ответственности при вождении.