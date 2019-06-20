Приставы пришли к должникам в Октябрьске и Безенчукском районе

В Октябрьске и Безенчукском районе в июне 2019 г. представители ООО "СамРЭК-Эксплуатация" вместе с судебными приставами пришли к должникам.
Они посетили 50 должников по оплате услуг ЖКХ и вручили им повестки.
В Октябрьске и Безенчукском районе в июне 2019 г. представители ООО "СамРЭК-Эксплуатация" вместе с судебными приставами пришли к должникам.
Они посетили 50 должников по оплате услуг ЖКХ и вручили им повестки.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
ООО "СамРЭК-Эксплуатация" обеспечивает теплом и горячей водой население и предприятия Сергиевского, Красноярского, Исаклинского, Кошкинского, Ставропольского, Большечерниговского, Богатовского, Пестравского, Безенчукского, Хворостянского, Волжского, Кинельского, Нефтегорского, Кинель-Черкасского, Приволжского, Похвистневского, Елховского, Шигонского районов, а также Самару, Жигулевск, Чапаевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Нефтегорск и Новокуйбышевск.