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ЖКХ и благоустройство Общество

Приставы пришли к должникам в Октябрьске и Безенчукском районе

ОКТЯБРЬСК. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске и Безенчукском районе в июне 2019 г. представители ООО "СамРЭК-Эксплуатация" вместе с судебными приставами пришли к должникам.

Они посетили 50 должников по оплате услуг ЖКХ и вручили им повестки.

ООО "СамРЭК-Эксплуатация" обеспечивает теплом и горячей водой население и предприятия Сергиевского, Красноярского, Исаклинского, Кошкинского, Ставропольского, Большечерниговского, Богатовского, Пестравского, Безенчукского, Хворостянского, Волжского, Кинельского, Нефтегорского, Кинель-Черкасского, Приволжского, Похвистневского, Елховского, Шигонского районов, а также Самару, Жигулевск, Чапаевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Нефтегорск и Новокуйбышевск.

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