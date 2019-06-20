16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Власти Самары утвердили ТЗ на разработку инвестпрограммы СКС В Советском и Кировском районах Самары не будет горячей воды из-за гидравлических испытаний На улице Стара-Загора начался ремонт по контракту жизненного цикла Фонтан на Самарской площади восстановит "ИСК "Гелиос" На ул. Стара-Загора выявили повреждение на участке теплосети

ЖКХ и благоустройство Общество

Власти Самары утвердили ТЗ на разработку инвестпрограммы СКС

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати

Глава Самары утвердила техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "Самарские коммунальные системы" на 2019–2023 годы.

Техзадание включает перечень объектов капстроительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения. В их числе территории Орлова Оврага для многодетных, строящиеся школы и детсады, объекты долевого строительства.

Программой предусмотрено сооружение двух водоводов 600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий до 2023 года. Кроме того, документ содержит информацию о мероприятиях по улучшению качества питьевой воды и снижению сбросов загрязняющих веществ. В частности, предполагается реконструкция систем водоснабжения пос. Красная Глинка и станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС.

Напомним, централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения Самары планируется передать в концессию ООО "Самарские коммунальные системы" уже в этом году на 28 лет. За это время компании предстоит вложить в строительство объектов водоснабжения 8,5 млрд руб., объектов водоотведения - 1,26 млрд рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30