Новый судья должен разобраться с экспертизами в деле о смерти матери тройняшек

В Октябрьском районном суде Самары повторно рассматривают уголовное дело Натальи Родионовой — врача-гинеколога больницы им. Пирогова, где погибла мать новорожденных тройняшек.

Ранее врача признали виновной в причинении смерти по неосторожности в следствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Однако приговор не устоял в апелляционной инстанции.

Вышестоящий суд решил, что при рассмотрении дела судья Елена Родивилова не соблюла некоторые нормы уголовно-процессуального закона. В приговоре не указано, почему при наличии двух противоречивых судебно-медицинских экспертиз в основу положена экспертиза, проведенная комиссией из отделения судебно-медицинских исследований СУ СК РФ. Тем более что "в материалах дела отсутствует лицензия, дающая право проводившим ее лицам на выполнение судебно-медицинских экспертиз, а также документы, подтверждающие их личность и квалификацию".

Из-за этих нарушений приговор Родионовой отменили, а уголовное дело передали на новое судебное разбирательство.

Теперь устранить нарушения и принять решение предстоит федеральному судье Андрею Теренину, который провел уже несколько заседаний. Следующее назначено на 26 июня.

Напомним, в сентябре 2016 г. в реанимации больницы им. Середавина умерла от сепсиса 32-летняя Елена Николаева, которая в мае родила тройню в больнице им. Пирогова.

Елене сделали кесарево сечение 10 мая в больнице им. Пирогова. Женщина чувствовала себя плохо, а на третий день ее перевели в реанимацию. В больницу им. Середавина Елену перевезли уже в тяжелом состоянии. Из-за заражения крови у нее началась патология многих систем организма, отказывали почки и легкие. Мать тройняшек подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, делали диализ. Во время очередного сеанса диализа, 6 сентября, у нее остановилось сердце.

По версии обвинения, Елена Николаева умерла из-за того, что заражение крови не диагностировали вовремя. Ей назначали биохимический анализ крови. 12 мая он был готов и через несколько часов должен был попасть к лечащему врачу Наталье Родионовой. Свидетели говорят, что результат анализа передали. Сама Родионова утверждает, что результат анализа попал к ней только 13 мая, после чего сразу собрали консилиум врачей.

Следствие длилось почти два года. В итоге ответственности решили привлечь акушера-гинеколога Наталью Родионову, наблюдавшую роженицу после кесарева сечения.