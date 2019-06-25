АСВ взыскало с экс-главы "АК Банка" 25,5 млн рублей

"АктивКапитал Банк" ("АК Банк"), лишенный в 2018 г. лицензии, добился взыскания со своего бывшего председателя правления Григория Оганесяна 25,5 млн рублей. Соответствующее решение было принято Одинцовским городским судом Московской области.

Интересы "АК Банка" в суде представлял его конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно определению суда, в августе 2017 г. между банком и Григорием Оганесяном был заключен кредитный договор на 24 млн рублей. Кредит был выдан ему до августа 2018 г. под 15% годовых.

Однако, согласно заявлению АСВ, долговые обязательства не были исполнены Григорием Оганесяном в срок. По данным Волга Ньюс, он частично погасил проценты за пользование кредитом — при этом выплаты производились до марта 2018 года. Именно в марте "АК Банк" был лишен лицензии.

В определении суда указано, что Григорий Оганесян погасил 2,06 млн руб. по указанному кредиту.

Сам банкир при этом возражал "по поводу подписания им договора потребительского кредита от 3.08.2017 года", отмечается в решении суда.

Однако суд пришел к выводу, что кредитные правоотношения между сторонами были, учтя при этом тот факт, что частично кредит банкиром погашен.

Отметим, АСВ настаивало на взыскании с Григория Оганесяна 29 млн руб., но суд удовлетворил заявление лишь частично.

Так, требования АСВ складывались из 24 млн руб. основного долга, 1,53 млн руб. процентов за пользование кредитом, 3,16 млн руб. неустойки за несвоевременный возврат кредита и 296,88 тыс. руб. неустойки за невыплату в срок процентов. Расчет проводился по состоянию на 13 декабря 2018 года.

Суд же пришел к выводу "о несоответствии подлежащей взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства" и снизил ее размер за несвоевременный возврат кредита - до 10 тыс. руб., за несвоевременную уплату процентов — до 1 тыс. рублей.

Напомним, "АК Банк" был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности 29 марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом, а незадолго до того ЦБ РФ опубликовал сведения, согласно которым, на момент отзыва лицензии обязательства банка превышали величину его активов на 6,43 млрд рублей.

По состоянию на 30 апреля 2019 г., по данным АСВ, обязательства "АК Банка" перед кредиторами составляют 24,9 млрд рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Кроме того, в марте 2019 г. ГУ МВД России по Москве возбудило еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и/или группой лиц") по факту нарушений в "АК Банке". В основу его легло заявление АСВ, поданное в январе по фактам хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства.

Помимо этого, АСВ отмечает, что по итогам проверки обстоятельств банкротства банка "установлены основания для привлечения контролирующих должника лиц к гражданско-правовой ответственности".