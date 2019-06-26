В сквере Высоцкого появится концертно-парковый комплекс

Администрация Самарского района областной столицы выступила заказчиком в конкурсе на выполнение работ по благоустройству концертно-паркового комплекса со сценой в сквера им. В. С. Высоцкого. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Бюджет района готов заплатить подрядчику 9,2 млн рублей. За эти деньги исполнитель должен будет установить трибуны амфитеатра на не менее чем 250 посадочных мест и сцену. Также в сквере появятся девять открывающихся секций витрин с возможностью сменной экспозиции музея памяти В. С. Высоцкого. Кроме того, в задачи подрядчика входит частичный ремонт фонтана, установка дополнительного освещения, театральной афишной тумбы, дополнительных парковых скамеек и благоустройство прилегающей территории.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 июня по 11 июля. Итоги подведут 15 июля. На выполнение работ у подрядчика будет 90 дней.