16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ограничение движения транспорта по ул. Некрасовской продлено до 27 июня В сквере Высоцкого появится концертно-парковый комплекс Тарифы на электроэнергию с 1 июля изменятся В Самаре после ремонта открылся Ботанический сад В Шлюзовом благоустроили набережную

ЖКХ и благоустройство Общество

В сквере Высоцкого появится концертно-парковый комплекс

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати

Администрация Самарского района областной столицы выступила заказчиком в конкурсе на выполнение работ по благоустройству концертно-паркового комплекса со сценой в сквера им. В. С. Высоцкого. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Бюджет района готов заплатить подрядчику 9,2 млн рублей. За эти деньги исполнитель должен будет установить трибуны амфитеатра на не менее чем 250 посадочных мест и сцену. Также в сквере появятся девять открывающихся секций витрин с возможностью сменной экспозиции музея памяти В. С. Высоцкого. Кроме того, в задачи подрядчика входит частичный ремонт фонтана, установка дополнительного освещения, театральной афишной тумбы, дополнительных парковых скамеек и благоустройство прилегающей территории.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 июня по 11 июля. Итоги подведут 15 июля. На выполнение работ у подрядчика будет 90 дней.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30