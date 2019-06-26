В 2019 г. в Самаре установят 36 новых светофоров

В текущем сезоне в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Самаре появятся 36 новых светофоров, пишет "Самарская газета". Как уточняет издание, в основном речь идет об односекционных устройствах, мигающих желтым светом.

Установка объектов запланирована на следующих точках:

пересечение улиц Алексея Толстого и Комсомольской;

Волжский проспект, 37, 38 (приступили к работам);

пересечение Пугачевского тракта и ул. Грозненской;

пересечение ул. Промышленности и Бельского переулка (объект запущен);

пересечение улиц Ново-Вокзальной и Свободы (приступили к работам);

ул. Георгия Димитрова, 108 (приступили к работам);

ул. Литвинова, 334, 336 (приступили к работам);

пересечение пр. Металлургов и ул. Металлистов (приступили к работам);

пересечение улиц Чернореченской и Владимирской (приступили к работам);

Зубчаниновское шоссе — ул. Товарная — Днепровский проезд;

ул. Силина, 10 (у школы № 10);

ул. Майская, 47 (у школы № 73) (приступили к работам);

ул. Гвардейская, 22 (у школы № 96);

ул. Георгия Димитрова, 17 (у гимназии № 1);

ул. Теннисная, 1 (у школы № 112);

ул. Свободы, 193 (у школы № 96);

ул. Республиканская, 50 (у школы № 50);

ул. Запорожская, 24 (у школы № 176);

ул. Лукачева, 17 (у школы № 58);

ул. Революционная, 58 (у школы № 58);

ул. Ерошевского, 29 (у школы № 54);

ул. Больничная, 17 (у лицея информационных технологий);

ул. Медицинская, 2 (у школы № 23);

ул. Центральная, 11а (у школы № 52);

ул. Солдатская, 2 (у лицея философии планетарного гуманизма);

ул. Академика Павлова, 85 (у школы № 20);

пос. Мехзавод, квартал 11 (у школы № 156);

пос. Мехзавод, квартал 6 (у школы № 122);

Южный поселок, 31 (у школы-интерната № 1);

пос. Прибрежный, ул. Юности, 2а (у школы № 165);

пос. Прибрежный, ул. Звездная, 13 (у школы № 146);

ул. Лесная, 8 (у школы № 164);

пос. Красная Глинка, 5-й квартал, 9 (у школы № 9);

пересечение улиц Ставропольской и Александра Матросова (приступили к работам);

пересечение улиц Владимирской и Урицкого (у школы № 174);

пересечение ул. Чекистов и Аэропортовского шоссе.

Также на дорогах города появится 2 378 погонных метров дорожных ограждений на 12 участках:

пересечение улиц XXII Партсъезда и Рыльской;

пересечение Пугачевского тракта и ул. Грозненской;

пересечение ул. Промышленности и Бельского переулка (у ДЮСШ № 4);

пересечение улиц Ново-Вокзальной и Свободы;

ул. Георгия Димитрова, 108;

ул. Георгия Димитрова (у ТЦ "Орбита");

ул. Литвинова, 334, 336;

Зубчаниновское шоссе — ул. Товарная — Днепровский проезд;

пересечение улиц Спортивной и Красноармейской;

пересечение улиц Промышленности и Днепровской;

Новокуйбышевское шоссе — ул. Уральская — Кряжское шоссе;

пересечение улиц Киевской и Пролетарской.

Кроме того, дорожникам предстоит нанести 66,7 тыс. кв. м дорожной разметки. Эти работы уже выполнены на 35%. Дорожных знаков в городе станет больше на 730 штук. Их предполагают установить по 30 адресам: