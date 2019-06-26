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В 2019 г. в Самаре установят 36 новых светофоров

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В текущем сезоне в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Самаре появятся 36 новых светофоров, пишет "Самарская газета". Как уточняет издание, в основном речь идет об односекционных устройствах, мигающих желтым светом.

Установка объектов запланирована на следующих точках:

  • пересечение улиц Алексея Толстого и Комсомольской;
  • Волжский проспект, 37, 38 (приступили к работам);
  • пересечение Пугачевского тракта и ул. Грозненской;
  • пересечение ул. Промышленности и Бельского переулка (объект запущен);
  • пересечение улиц Ново-Вокзальной и Свободы (приступили к работам);
  • ул. Георгия Димитрова, 108 (приступили к работам);
  • ул. Литвинова, 334, 336 (приступили к работам);
  • пересечение пр. Металлургов и ул. Металлистов (приступили к работам);
  • пересечение улиц Чернореченской и Владимирской (приступили к работам);
  • Зубчаниновское шоссе — ул. Товарная — Днепровский проезд;
  • ул. Силина, 10 (у школы № 10);
  • ул. Майская, 47 (у школы № 73) (приступили к работам);
  • ул. Гвардейская, 22 (у школы № 96);
  • ул. Георгия Димитрова, 17 (у гимназии № 1);
  • ул. Теннисная, 1 (у школы № 112);
  • ул. Свободы, 193 (у школы № 96);
  • ул. Республиканская, 50 (у школы № 50);
  • ул. Запорожская, 24 (у школы № 176);
  • ул. Лукачева, 17 (у школы № 58);
  • ул. Революционная, 58 (у школы № 58);
  • ул. Ерошевского, 29 (у школы № 54);
  • ул. Больничная, 17 (у лицея информационных технологий);
  • ул. Медицинская, 2 (у школы № 23);
  • ул. Центральная, 11а (у школы № 52);
  • ул. Солдатская, 2 (у лицея философии планетарного гуманизма);
  • ул. Академика Павлова, 85 (у школы № 20);
  • пос. Мехзавод, квартал 11 (у школы № 156);
  • пос. Мехзавод, квартал 6 (у школы № 122);
  • Южный поселок, 31 (у школы-интерната № 1);
  • пос. Прибрежный, ул. Юности, 2а (у школы № 165);
  • пос. Прибрежный, ул. Звездная, 13 (у школы № 146);
  • ул. Лесная, 8 (у школы № 164);
  • пос. Красная Глинка, 5-й квартал, 9 (у школы № 9);
  • пересечение улиц Ставропольской и Александра Матросова (приступили к работам);
  • пересечение улиц Владимирской и Урицкого (у школы № 174);
  • пересечение ул. Чекистов и Аэропортовского шоссе.

Также на дорогах города появится 2 378 погонных метров дорожных ограждений на 12 участках:

  • пересечение улиц XXII Партсъезда и Рыльской;
  • пересечение Пугачевского тракта и ул. Грозненской;
  • пересечение ул. Промышленности и Бельского переулка (у ДЮСШ № 4);
  • пересечение улиц Ново-Вокзальной и Свободы;
  • ул. Георгия Димитрова, 108;
  • ул. Георгия Димитрова (у ТЦ "Орбита");
  • ул. Литвинова, 334, 336;
  • Зубчаниновское шоссе — ул. Товарная — Днепровский проезд;
  • пересечение улиц Спортивной и Красноармейской;
  • пересечение улиц Промышленности и Днепровской;
  • Новокуйбышевское шоссе — ул. Уральская — Кряжское шоссе;
  • пересечение улиц Киевской и Пролетарской.

Кроме того, дорожникам предстоит нанести 66,7 тыс. кв. м дорожной разметки. Эти работы уже выполнены на 35%. Дорожных знаков в городе станет больше на 730 штук. Их предполагают установить по 30 адресам:

  • ул. Потапова — ул.Академика Павлова (приступили к работам);
  • ул. Потапова — ул. Финская (приступили к работам);
  • ул. Восстания, 3 (у школы № 177);
  • ул. Пензенская, 57 (работы выполнены);
  • ул. Ерошевского (от Скляренко до Часовой);
  • ул. Пензенская — ул. Владимирская — пр. Карла Маркса — ул. Дачная;
  • ул. Арцыбушевская — переулок Тургенева;
  • ул. Блюхера — от дома № 30 до дома № 136 на ул. Советской Армии;
  • пос. Мехзавод, 11-й квартал (у школы 156);
  • ул. Ново-Вокзальная, 146а (приступили к работам);
  • пересечение улиц Коммунистической и Владимирской;
  • пересечение улиц Вольской и Калинина;
  • ул. Береговая;
  • квартал ул. Советской Армии — ул. Стара-Загора — ул. Гастелло — пр. Карла Маркса;
  • пересечение ул. Печерской и 4-го проезда;
  • пересечение улиц Гастелло и Центральной;
  • пр. Ленина — Автобусный проезд;
  • ул. Крайняя;
  • площадь Революции (работы выполнены);
  • пересечение улиц Авроры и Партизанской;
  • пос. Красная Глинка, 4-й квартал (у школы № 118);
  • пос. Красная Глинка, ул. Батайская (у стадиона "Энергия");
  • пересечение улиц Ерошевского и Гая;
  • пересечение улиц Ерошевского и Подшипниковой;
  • пересечение улиц Средне-Садовой и Свободы (приступили к работам);
  • пересечение улиц Майской и Ставропольской;
  • переулок Долотный, 4 (у школы № 145);
  • пересечение улиц Енисейской и Пугачевской;
  • пересечение улиц Физкультурной и Севастопольской;
  • 9-я просека, 3-я линия, у дома № 1.

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