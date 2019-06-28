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Власть и политика

В областной прокуратуре обсудили медицинское обеспечение осужденных

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялся брифинг начальника отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний облпрокуратуры Андрея Кидуна. Темой его стало обсуждение медицинского обеспечения осужденных, отбывающих наказание в регионе.

Отметим, что прокуратура регулярно проверяет соблюдение требований законодательства, регламентирующего охрану здоровья, а также качество медицинского обеспечения осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по Самарской области.

В Самарской области имеются два специализированных лечебно-профилактических учреждения для осужденных: областная соматическая больница и областная туберкулезная больниц". Кроме того, в учреждениях УФСИН России по Самарской области действуют филиалы медико-санитарной части №63 ФСИН России, которые также обеспечивают охрану здоровья подозреваемых, обвиняемых и осужденных в местах их изоляции.

При поступлении подозреваемого в следственный изолятор сотрудниками медицинской части учреждения проводится его углубленный осмотр, изучается медицинская документация, а также выясняются сведения о ранее перенесенных заболеваниях и прививках. При наличии рекомендаций подозреваемые сдают необходимые анализы.

В ходе первичного осмотра среди поступающих в СИЗО области в текущем году выявлено 63 человека, страдающих туберкулезом, 344 человека поступили с ВИЧ-инфекцией.

В связи с выявлением указанных заболеваний сотрудниками медицинских частей за данными лицами организуется профилактическое наблюдение и проводятся специальные медицинские процедуры.

В ходе надзорной деятельности прокуратурой Самарской области проводятся регулярные проверки организации медицинского обеспечения в местах лишения свободы. Как правило, основные нарушения сводятся к ненадлежащему ведению медицинской документации.

Как рассказал Андрей Кидун, в ряде случаев прокурорскими проверками выявлялось отсутствие некоторой необходимой аппаратуры в медучреждениях УФСИН России по Самарской области и неполный штат медицинских специалистов и врачей.

Всего за первое полугодие в поднадзорных учреждениях УИС выявлено 10 нарушений закона, по которым органами прокуратуры Самарской области приняты меры реагирования, начальнику ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России внесено четыре представления об устранении нарушений законодательства. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено девять должностных лиц.

Кроме того, в соответствии с требованиями закона в отношении осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями, препятствующими отбыванию наказания, администрации учреждений УИС вносят в суды ходатайства об освобождении осужденных в связи с болезнью. Так, по итогам 146 судебных процессов удовлетворено 40 подобных ходатайств, и осужденные освобождены из мест лишения свободы.

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