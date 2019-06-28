В Тольятти парню вынесли приговор за убийство юной спортсменки

В пятницу, 28 июня, Автозаводский районный суд Тольятти под председательством Ирины Клементьевой огласил приговор несовершеннолетнему местному жителю Никите М., которого обвиняли в убийстве 16-летней девушки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, тело 16-летней девушки нашли вечером 23 декабря 2018 г. на пустыре у дома № 31а по ул. Юбилейной. Экспертиза показала, что она получила более 30 колото-резаных ранений.

Вскоре правоохранители по подозрению в убийстве задержали ровесника жертвы, ее бывшего парня. Они вместе занималась плаванием.

Суд проходил в закрытом режиме. На прениях гособвинитель просил назначить юноше шесть лет и семь месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

В итоге суд признал парня виновным и приговорил к шести годам и трем месяцам в воспитательной колонии. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших, обязав юношу выплатить родителям погибшей по миллиону рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.