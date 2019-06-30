На Рощинском полигоне прошел военно-технический форум "Армия-2019"

Военно-технический форум "Армия-2019" прошел на военном полигоне "Рощинский" Самарской области с 28 по 30 июня. За это время более 8 тыс. жителей и гостей региона смогли осмотреть новейшие образцы современного вооружения, военной и специальной техники, экипировки российских военнослужащих. Несмотря на дождливую погоду, люди приезжали целыми семьями. Площадку форума посетил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Председатель союза "Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары" при Доме офицеров Самарского гарнизона Артем Гусев представил руководителю региона уникальную тактическую тренировочную систему "RealCombat", разработанную совместно с Самарским техническим университетом.

Система позволяет обучать стрельбе бойцов, как поодиночке, так и в группе с помощью программного обеспечения. Используется при этом настоящее стрелковое оружие или его СХП версии, стреляющие холостыми патронами. В системе подготовки специалистов применяется лазер, который оснащен точным датчиком регистрации выстрела с использованием "компьютерного зрения".

"Тренировочную систему можно использовать и в походных условиях, проводить тренировки на кораблях и даже в казармах, — подчеркнул Артем Гусев. — Специалисты Министерства обороны России уже ознакомились с работой этой системы и дали ей высокую оценку. Ее можно было бы широко применять при подготовке снайперов".

В процессе тренировки солдат ощущает себя в реальной боевой обстановке — звуки выстрелов, запах пороха, отдача оружия, попадание в цель — все настоящее. При этом исключаются опасности, связанные с реальными стрельбами, значит, тренировку можно организовать на ограниченном пространстве и практически в любом месте.

Командующий 2-й гвардейской Краснознаменной армией ЦВО Андрей Колотовкин попросил главу региона оказать поддержку по оснащению тренировочной системой учебных центров. "Давайте вместе посмотрим варианты оснащения наших бригад. И, я уверен, эта система получит широкое распространение в России, но при условии, что вы заинтересуете командование других военных округов, когда они с визитом будут приезжать к вам", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к генералу.

Всего на форуме были представлены десятки пистолетов, автоматов и винтовок, как новых, так и давно себя зарекомендовавших.

Уникальными экспонатами выставки стали самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" и комплекс войсковой ПВО средней дальности "Бук-М2", который способен обнаруживать и уничтожать все современные средства воздушного нападения: от самолетов до малогабаритных дронов. Также были представлена зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла". Впервые посетителям выставки военной техники смоли увидеть беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

В рамках форума на Рощинском полигоне развернулись настоящие боевые сражения. Главе региона и самарцам военнослужащие миротворческой бригады продемонстрировали примеры несения службы на миротворческом посту в зоне вооруженного конфликта, а также порядок задержания нарушителя и отражения атаки боевиков.

Все гости форума "Армия-2019" также стали свидетелем показательной боевой стрельбы из бронетранспортеров БТР-82АМ, увидели в работе зенитные установки, минометы "Василек" и "Поднос", противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" и артиллерийского орудия 2С34 "Хоста". Любой желающий мог пострелять из пулеметов "Печенег", автоматов Ак-74 и снайперских винтовок СВД.

"Отличная идея проведения форума "Армия-2019" по всей стране. За несколько дней его работы в Самарской области участие в нем приняли тысячи людей. Особенно приятно, что оружие и военная техника привлекла молодежь. На будущий год сделаем его масштабным событием для всего региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.