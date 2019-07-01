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Преступления Происшествия

В Хворостянском районе мошенник "продавал" водительские права

ХВОРОСТЯНКА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хворостянском районе правоохранители закончили предварительное следствие по уголовному делу 32-летнего уроженца Кинель-Черкасского района, обвиняемого в четырех мошенничествах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, проживающий в Кинеле мужчина с декабря 2018 по февраль 2019 г. обманул четверых жителей Хворостянского района. Он убеждал жертв, что может помочь получить водительские права категорий C, D и E без обучения и сдачи экзаменов. А одному из потерпевших мужчина сказал, что за деньги поможет досрочно получить аннулированное ранее водительское удостоверение. Общая сумма похищенных средств составила более 150 тыс. рублей.

Во время расследования потерпевшим возмещен материальный ущерб — 99 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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