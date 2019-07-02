Самарский бодибилдер в третий раз стал "Мистером Вселенная"

Самарский бодибилдер Андрей Шокин в третий раз завоевал титул "Мистер Вселенная", сообщает samara.kp.ru. В первый раз спортсмен участвовал в соревнованиях как любитель, еще два раза уже как профессионал. В этот раз награду он привез из Южной Кореи.

"В этом году я ехал только за победой. Мне никакие полумеры не нужны. Для меня было главным - стать лучшей версией себя, сделать внешний вид еще лучше, обойти себя прошлогоднего. Я полностью доволен тем, что этого добился!" - признается Андрей Шокин.

По его словам, основная подготовка к соревнованиям такого уровня заняла у него примерно 1,5 месяца - в это время на второй план уходит все: и семья, и близкие люди, и работа - иначе на первое место можно даже не надеяться.

Спортсмен рассказывает, что в России он единственный атлет-профессионал в этой федерации. К своим победам Андрей Шокин, по его же признанию, шел с 14 лет.

"Я ведь в школе сначала был слабаком, обычный такой ребенок. Любой мог обидеть. А в пятом классе пошел в секцию каратэ. Тогда же были популярны все эти боевики. Я смотрел их и мечтал, что буду таким же. Моим кумиром был Арнольд Шварцнеггер. У меня прямо в голову запала мысль, что я должен стать таким, как он", - вспоминает спортсмен.

Кстати, мечта Андрея - увидеть Шварцнеггера в реальной жизни - пока так и не исполнилась. Но осенью Арнольд должен приехать в Санкт-Петербург, и "Мистер Вселенная" надеется, что в этот раз ему удастся пожать руку своему кумиру и сказать спасибо за то, что его жизнь сложилась именно так.