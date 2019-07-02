В Сызрани задержан мужчина, похитивший чужой мобильник из лотка для досмотра

На железнодорожном вокзале станции "Сызрань-1" сотрудниками отдела уголовного розыска был задержан 54-летний ранее судимый житель Оренбургской области, подозреваемый в краже мобильного телефона, сообщили в Сызранском ЛО МВД Росии на транспорте.

По версии стражей порядка, кражу мужчина совершил на ж/д вокзале станции "Пенза-1".

Проходя там через стационарную рамку металлодетектора, он забрал из лотка для личных вещей чужой мобильный телефон. Обнаруживший пропажу владелец аппарата обратился за помощью в полицию.

Ориентировка на поиск подозреваемого поступила в Сызранский ЛО МВД, сотрудники которого задержали его и при досмотре в дежурной части обнаружили в портфеле тот самый пропавший мобильник.

Как сообщили ив Сызранском ЛО МВД России на транспорте, подозреваемый в тот же день был передан инициаторам розыска — полицейским из Пензы.