Арбитраж начал рассматривать иск о возврате денег за берегоукрепление у с. Рождествено

В среду, 3 июля, в Арбитражном суде Самарской области состоялись предварительные слушания по иску ГКУ Самарской области "Управления капитального строительства" к ООО "С.И.Т.И." о взыскании задолженности более 282,2 млн руб. по госконтракту.

Договор на укрепление берега реки Волги у с. Рождествено был заключен в 2015 году. "С.И.Т.И." взяло в субподрядчики ООО "Строй Капитал", владелец и директор которого после был признан виновным в мошенничестве при исполнении строительных работ.

Истец в обоснование арбитражного иска предъявил приговор 43-летнему Денису Зубкову и сослался на экспертизу, проведенную в рамках предварительного следствия по его делу. Судья посчитал, что иск не полностью обоснован, и предложил к следующему заседанию его уточнить. К тому времени суд намерен установить место отбытия наказания Зубковым для вызова его в суд в качестве третьего лица.

Также истец просил суд привлечь в качестве третьего лица и областной минфин, который оплачивал госконтракт.

Напомним, Зубков получил четыре года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима за то, что недобросовестно выполнил договор субподряда. Он использовал ненадлежащий стройматериал, закупленный на 36,1 млн рублей. За проведенные работы генподрядчик перечислил ООО "Строй Капитал" 112,2 млн руб., которые и признаны Ленинским райсудом причиненным ущербом, подлежащим взысканию.

Приговор Зубкову вступил в законную силу в конце марта 2019 г., но защита намерена подать кассационную жалобу.