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Банк "Открытие" вышел из санации с прибылью свыше 24 млрд рублей

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" подвел итоги работы по завершению процедур финансового оздоровления, о котором было объявлено 2 июля 2019 года. К моменту выхода из санации по итогам 5 месяцев 2019 года банк заработал 24,2 млрд рублей, что в четыре раза превышает финансовый результат всего 2018 года. Прогнозные показатели по чистой прибыли по результатам 1 полугодия 2019 г. - 28,8 млрд рублей.

По данным на 1 июля 2019 года, активы банка "Открытие" увеличились на 26% до 1,76 трлн рублей, розничный кредитный портфель также прирос более чем на четверть - до 1,1 трлн рублей, а объем привлеченных средств клиентов вырос на 64%, до 1,3 трлн рублей. Банк активно наращивает объем выдачи кредитов частным клиентам и юридическим лицам: за шесть месяцев этого года корпоративным клиентам предоставлено 305 млрд рублей, что превышает показатель всего 2018 года. Объем выдачи кредитов физическим лицам достиг 79,6 млрд рублей, предприятиям малого и среднего бизнеса - 37,5 млрд рублей.

Де-факто санация банка "Открытие" была завершена уже к началу 2019 года: банк провел докапитализацию, полностью погасил свой долг перед Банком России, расчистил баланс от непрофильных и токсичных активов, завершил интеграцию с Бинбанком. Результаты работы банка получили высокую оценку рейтинговых агентств: АКРА, Эксперт РА и Moodyʼs повысили рейтинг надежности "Открытия", при этом последние - сразу на две ступени. Банк широко представлен в регионах, является системно значимой кредитной организацией.

"Успешное завершение процедур финансового оздоровления всего за полтора года - беспрецедентное событие для российского финансового рынка, - отметил Михаил Задорнов, президент - председатель правления банка "Открытие". - До сих пор все банковские санации заканчивались либо поглощением санируемого банка, либо финансовыми проблемами у самих банков-санаторов. Банк "Открытие" показал пример результативной антикризисной работы команды, подтвердил эффективность нового механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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