"ЭкоСтройРесурс" закупил четыре крюковых погрузчика и мусоровоз

Региональный оператор ООО "ЭкоСтройРесурс" продолжает заниматься обновлением своего парка специальной техники: 4 июля его пополнили четыре крюковых погрузчика и мусоровоз Scania.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши услуги оказывались качественно, поэтому инвестируем средства в приобретение новой техники. В целом спецтехника, которую использует региональный оператор в данный момент, находится в хорошем состоянии, а приобретение дополнительных единиц позволяет нам и еще более усиливать направление работы, связанное с транспортированием отходов", — рассказал исполнительный директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Вячеслав Дормидонтов.

Современные крюковые погрузчики применяются для погрузки, разгрузки и транспортирования мусора (в том числе крупногабаритного строительного), щепы, сыпучих грузов. Их особенностью является высокая грузоподъемность, прочность и долговечность автомобиля, топливная экономичность и низкие эксплуатационные расходы.

Крюковые погрузчики, оптимизированные к тяжелым условиям эксплуатации и под специфичные дорожные условия, позволяют с максимальной эффективностью выполнять перевозки твердых коммунальных отходов на большие расстояния. Адаптация для работы с прицепом дает возможность существенно увеличить объем перевозимого груза.

Достоинством таких крюковозов является сменный бункер для отходов. Его можно на длительное время оставить на объекте: запас времени на его наполнение при этом будет очень большим. Для бункера объемом до 8 куб. м достаточно портального погрузчика с цепями — именно такими обычно вывозят мусор из городских дворов.

Технические характеристики приобретенного мусоровоза позволяют за один рейс вывезти с контейнерных площадок от 12 до 18 т твердых коммунальных отходов, в сутки мусоровоз делает несколько рейсов. Спецтехника снабжена современными электронными системами, которые в режиме реального времени отслеживают техническое состояние автомобиля.

Кабины оборудованы с учетом всех современных требований эргономики, а маршрут следования мусоровоза отслеживает система ГЛОНАСС. В отличие от крюкового мусоровоза, который способен перемещать бункеры большой вместительности, такая модель используется для загрузки мусора из евроконтейнеров.

Полученная техника будет работать в муниципальных районах области.