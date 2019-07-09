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Преступления Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали двух представителей наркоторговой ОПГ Сызрани

СЫЗРАНЬ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с 22 по 23 июня во время оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области были задержаны с поличным два представителя одной из организованных преступных групп Сызрани, причастные к организации канала поставки на территорию региона наркотических средств в крупных размерах, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По данным правоохранителей, у подозреваемых обнаружено и изъято 208 грамм героина. Так же установлено, что данное наркотическое средство один из задержанных забрал из тайника-закладки на территории Сызрани для дальнейшего сбыта.

"В настоящее время результаты оперативно-розыскной деятельности переданы в МУ МВД России "Сызранское" для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч.3 ст. 30 и п."г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ, — сообщили в УФСБ России по Самарской области. — Управлением продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц".

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