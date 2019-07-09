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ЖКХ и благоустройство Общество

С Грушинской поляны после фестиваля убрали мусор

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 7 июля в Самарской области на Мастрюковской поляне прошел 46-й Грушинский фестиваль. В этом году на него приехали свыше 30 тыс. человек из 36 регионов страны. Сотрудники ООО "ЭкоСтройРесурс" вывезли с поляны мусор, который был собран после фестиваля.

"Вывоз твердых коммунальных отходов после Грушинского фестиваля объективно был непростой задачей, однако она была выполнена в рабочем порядке", — отметил директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

За несколько недель до начала фестиваля сотрудники отдела транспортирования "ЭкоСтройРесурс" провели инспектирование 9 контейнерных площадок и 58 располагающихся на них контейнеров, также заранее был заключен договор с основным организатором фестиваля, а с компаниями-перевозчиками согласован график вывоза отходов, составленный с учетом предполагаемого количества гостей мероприятий. В течение фестиваля было вывезено 174 куб. м несортированных ТКО.

Кроме того, команда управления экологической безопасности регионального оператора при поддержке волонтерского движения "Вторсырье на благотворительность" организовала на фестивале два пункта приема вторичного сырья. В организации принимало участие около 15 волонтеров. Гости фестиваля сдавали в эти пункты пластик, бумагу, жестяную упаковку от продуктов и стекло.

Все собранные фракции в ежедневном режиме забирал автомобиль, который в раздельных емкостях доставлял их на предприятие "ЭкоТек", занимающееся приемом вторичного сырья. С фестивальной поляны было вывезено более 160 кг пластика, 165 кг картона, 131 кг алюминиевых и жестяных банок, а также почти 600 кг стекла. Мусор будет использоваться в производстве, что снижает нагрузку на окружающую среду.

Минимум захоронений отходов и максимум повторного использования — главная идея "Комплексной системы обращения с ТКО", которая сегодня реализуется на территории Самарской области в рамках нацпроекта "Экология". Она предусматривает 16 мероприятий по строительству и реконструкции объектов сортировки и переработки ТКО: 3 экотехнопарка, 12 мусоросортировочных комплексов и мусороперегрузочная станция в с. Рождествено. Запланировано, что все мероприятия будут реализованы до 2024 года.

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