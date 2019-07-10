Снабжать теплом Красную Глинку будет МП "Инженерная служба"

Приказом Министерства энергетики РФ от 8 июля МП Самары "Инженерная служба" присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) города.

Такой статус предприятие получило в зоне деятельности с кодом 39 в актуализированной схеме теплоснабжения Самары до 2032 года. Согласно документу, это теплосети от котельной ОАО "Электрощит" в пос. Красная Глинка. Они уже переданы МП "Инженерная служба" на праве хозяйственного ведения в соответствии с приказом департамента управления имуществом.

Напомним, с прошлого года объекты теплоснабжения ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ "Самара", обеспечивающие жителей Красной Глинки теплом и горячей водой, арендовало ООО "Комфорт дом". А до него - ООО "Волгатеплоснаб", которое до последнего времени работало в статусе ЕТО. Этой зимой спор между компаниями привел к ограничению теплоснабжения около 3 тыс. жителей пос. Красная Глинка.