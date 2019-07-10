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В Самаре состоялась встреча торговых представительств России в 6 государствах

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 июля, и о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел встречу с делегацией торговых представителей Российской Федерации за рубежом.

В состав делегации вошли торговые представители России в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Дания, Республиках Болгария, Куба, Перу и ЮАР. Также были приглашены руководители более 50 самарских экспортно ориентированных предприятий, среди них ОАО "Парфюмерно-косметическая компания "Весна", АО "РОССКАТ", ЗАО "Лада-Флект", ОАО "Завод Продмаш", АО "АВТОВАЗ", АО "Арконик СМЗ", ГК "ЭХО", ЗАО "Электрощит-ТМ Самара", АО "Евротехника", АО "Таркетт", ООО "Кухмастер", ООО "Данон трейд" и другие.

Открывая встречу, Виктор Кудряшов сказал: "Самарская область входит в десятку наиболее развитых субъектов Российской Федерации и имеет огромный эскортный потенциал. Объем экспорта товаров, работ, услуг с территории региона составляет порядка $8 млрд в год, из них несырьевого экспорта — более $3 млрд. Торговыми партнерами нашего региона являются 135 стран. Сегодня, благодаря содействию Минпромторга России, мы получили возможность встретиться с руководителями торговых представительств России в 6 государствах, с которыми намерены укрепить торгово-экономические связи. Правительством Самарской области активно поддерживаются инициативы, направленные на развитие совместных производств, как на территории региона, так и за пределами страны. Мы открыты для взаимодействия и готовы оказать комплексную поддержку иностранным компаниям в создании их бизнеса на самарской земле, а нашим производителям — с выходом местной продукции на зарубежные рынки".

Участники встречи обсудили наиболее эффективные способы продвижения самарских товаров, работ, услуг на зарубежные рынки, вопросы логистики. Сегодня российские торговые представительства работают в 57 странах мира. У каждой страны есть своя специфика работы с импортерами и торговые представительства готовы помогать российским производителям с выходом на иностранные рынки. Это помощь с поиском контактов, выходом на национальные и электронные торговые площадки, участие в выставках, сертификации и продвижении собственной продукции.

"Для того чтобы обратиться в торгпредство, фирма должна располагать всего двумя качествами. Прежде всего, она должна быть российской, то есть создавать рабочие места в России и здесь же платить налоги, а, во вторых, иметь желание продвигать собственную продукцию на экспорт", — подчеркнул торговый представитель Российской Федерации в Республике Болгария Константин Артюшин.

Комплексную поддержку местным производителям товаров, работ и услуг, готовым работать на экспорт, оказывают российский экспертный центр в Самаре и региональный центр развития предпринимательства.

При региональном центре создан центр поддержки экспорта, услуги которого для представителей малого и среднего бизнеса совершенно бесплатные. На федеральном уровне, особенно в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", и в регионе разработан целый спектр мер государственной поддержки предприятий крупного, малого и среднего бизнеса по поиску новых торговых партнеров и увеличению экспортных продаж.

Это льготное кредитование, как оборотных средств под экспортный контракт, так и инвестиционное кредитование под экспортные проекты, компенсация части расходов на логистику, сертификацию и т. д. Кроме того, сейчас на федеральном уровне обсуждается масса дополнительных мер по господдержке предприятий-экспортеров.

"Хочу призвать все предприятия региона более активно взаимодействовать с нашим региональным центром развития предпринимательства. У нас есть, что вам предложить, начиная от обучения и заканчивая консалтингом, организацией бизнес-миссий и субсидированием этой работы", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Самарская область уже стала абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе по числу поданных заявок (37) от предприятий для участия в программе комплексного повышения конкурентоспособности. А результатом сегодняшней встречи будет поступательное движение к увеличению объемов экспорта с территории региона в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, что Самарская область, являясь одним из ведущих центров российского машиностроения, авиационно-космической и нефтехимической промышленности, входит в десятку экономически развитых и инвестиционно привлекательных регионов России. По итогам первого квартала этого года объем внешней торговли Самарской области составил более $1,5 млрд, причем свыше $1 млрд — экспорт.

Большую часть в структуре экспорта из нашего региона составляют продукция химической отрасли, машиностроения, минеральные продукты, промышленное оборудование. Продолжает наращивать объемы экспорт товаров сельскохозяйственного производства. Импортируется оборудование и механические устройства, электрические машины, средства наземного транспорта, продукция легкой промышленности. Основными торговыми партнерами Самарской области традиционно являются Монголия, Китай, Германия, Казахстан, Беларусь, Румыния, Турция, Польша, Индия и другие.

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