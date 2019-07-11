16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Марушко будет курировать молодежный футбол "Крыльев" Бюджет "Крыльев Советов" на новый сезон не изменится Сергей Корниленко войдет в тренерский штаб "Крыльев Советов" "Крылья Советов" объявили о подписании шести игроков Матч "Крыльев Советов" с ЦСКА рассудит Кирилл Левников

Футбол Спорт

Сергей Марушко будет курировать молодежный футбол "Крыльев"

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати

Глава самарской федерации футбола Сергей Марушко будет курировать молодежное направление подготовки игроков в футбольном клубе "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба. За плечами Сергей Марушко имеет высшее спортивное образование. Также он является выпускником бизнес-школы RMA по направлению "Спортивный менеджмент".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

За плечами Сергей Марушко имеет высшее спортивное образование. Также он является выпускником бизнес-школы RMA по направлению "Спортивный менеджмент".

Сергей Марушко является заслуженным ветераном футбольного клуба "Крылья Советов". За самарскую команду провел 228 матчей и забил 22 гола. В 2010–2011 гг. работал на должности спортивного директора ПФК "Крылья Советов". В 2013–2015 гг. работал техническим директором в футбольном клубе "Кубань", которая выступала в те годы в Лиге Европы. В 2016 г. работал заместителем спортивного директора в футбольном клубе "Анжи".

Также стоит отметить, что Сергей Марушко провел 206 матчей в качестве футбольного арбитра (обслуживал матчи Премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ). С 2010 по 2013 гг. возглавлял федерацию футбола Самары. С 2017 г. возобновил работу в этой структуре.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4