Сергей Марушко будет курировать молодежный футбол "Крыльев"

Глава самарской федерации футбола Сергей Марушко будет курировать молодежное направление подготовки игроков в футбольном клубе "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба. За плечами Сергей Марушко имеет высшее спортивное образование. Также он является выпускником бизнес-школы RMA по направлению "Спортивный менеджмент".

За плечами Сергей Марушко имеет высшее спортивное образование. Также он является выпускником бизнес-школы RMA по направлению "Спортивный менеджмент".

Сергей Марушко является заслуженным ветераном футбольного клуба "Крылья Советов". За самарскую команду провел 228 матчей и забил 22 гола. В 2010–2011 гг. работал на должности спортивного директора ПФК "Крылья Советов". В 2013–2015 гг. работал техническим директором в футбольном клубе "Кубань", которая выступала в те годы в Лиге Европы. В 2016 г. работал заместителем спортивного директора в футбольном клубе "Анжи".

Также стоит отметить, что Сергей Марушко провел 206 матчей в качестве футбольного арбитра (обслуживал матчи Премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ). С 2010 по 2013 гг. возглавлял федерацию футбола Самары. С 2017 г. возобновил работу в этой структуре.