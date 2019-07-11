Нацпарк "Самарская лука" через суд обязал Рождествено ликвидировать свалку

Национальному парку "Самарская лука" удалось через суд возложить вину за незаконную свалку в Рождествено на администрацию сельского поселения. Соответствующее решение по иску нацпарка было вынесено Волжским районным судом 1 июля.

"Самарская лука" просила признать незаконным бездействие администрации сельского поселения и регоператора по обращению с ТКО ООО "ЭкоСтройРесурс" в вопросе ликвидации свалки, обязать выполнить данные работы и провести рекультивацию участка.

Суд в полном объеме удовлетворил иск к администрации Рождествено, отклонив при этом претензии к "ЭкоСтройРесурсу".

Получить комментарий в администрациях Рождествено и Волжского района не удалось. По неофициальной информации, руководством муниципалитета уже озвучивалось решение об оспаривании судебного акта.

"Если "Самарская лука" считает, что свалка около Рождествено находится на территории национального парка, и де-юре это так, тогда он и должен содержать этот участок в надлежащем состоянии. Иначе получается, что, когда выгодно нацпарку он признает территорию своей, а когда не выгодно — перекладывает обязанности", — говорит депутат губдумы Виталий Коротких, возглавляющий рабочую группу по урегулированию вопросов между нацпарком и муниципалитетами.

Такой же позиции придерживаются местные активисты. "Если ликвидация свалки будет производиться за счет муниципального бюджета, мы будем обращаться в органы с заявлениями о нецелевом расходовании и превышении полномочий. Так как свалка находится на территории нацпарка, по нашему мнению, ее ликвидацией должно заниматься руководство парка или Министерство природных ресурсов РФ. Ведь населенные пункты и сельхозугодья не выведены из состава нацпарка", — говорит участник движения "Рождественская инициатива" Михаил Бочкарев.

Напомним, ранее вопросы взаимоотношений "Самарской луки" и входящих в ее состав муниципалитетов и отдельных поселений поднимались на различных уровнях. Жители обращают внимание властей на проблемы с оформлением в собственность своих домов и участков, строительством нового жилья, обновлением социальной и коммунальной инфраструктуры, использованием земель сельхозназначения, газификацией, утилизацией мусора и т. д.

Александр Хинштейн: "В ситуации со свалкой в Рождествено виноваты все" В среду, 24 апреля, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн провел встречу с жителями с. Рождествено. Основной темой стала несанкционированная свалка, внимание к которой серией видеороликов на прошлой неделе привлекли местные активисты.

В регионе для решения этих проблем в 2018 г. была создана рабочая группа под председательством Виталия Коротких. Ей было разработано обращение в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой исключить населенные пункты из границ "Самарской луки".

В апреле этого года о необходимости вывода Рождествено из состава нацпарка заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, пообещавший заняться проблемой на уровне Минприроды.

В июне на совещании рабочей группы по совершенствованию законодательства об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которое в Госдуме провел первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев стало известно, что уже принято точечное решение по Жигулевску — единственному городскому округу в стране, оказавшемуся в границах нацпарка. На работу по установлению его границ уже выделено 16 млн рублей.

По словам Виталия Коротких, остальным муниципалитетам необходимо проявлять активность и ставить свои границы на кадастровый учет, после чего инициатива об их выделении из нацпарка приобретет более предметный характер.

В июле была создана еще одна рабочая группа — при администрации сельского поселения Рождествено по вопросам взаимодействия с национальным парком.

Как рассказал вошедший в ее состав член собрания представителей Волжского района Максим Кануев, власти заметно активизировались после того, как ситуацию на свой контроль взял Александр Хинштейн.

По словам Кануева, перед рабочей группой стоят задачи определить список территорий, которые необходимо вывести из состава нацпарка, оказать помощь органам МСУ в определении границ таких населенных пунктов, а также выявление проблем в реализации нацпроектов, связанных с обременениями, накладываемыми режимом ООПТ.

"7 мая 2018 г. президентом был подписан указ о стратегии развития государства до 2024 г., но полноценно реализовать нацпроекты на территориях, о которых мы говорим, сейчас невозможно из-за обременений со стороны "Самарской луки". Например, проект "Демография" — молодые семьи не могут воспользоваться своим правом на получение участков. Предприниматели, на поддержку которых направлен другой нацпроект, не могут построить здания, производство", — говорит Максим Кануев.

Планируется, что рабочая группа будет собираться раз в месяц.

Активист Евгений Злобнов, также включенный в рабочую группу, отмечает, что важно найти взаимопонимание со структурами, выступающими за сохранение статуса ООПТ на территории населенных пунктов. В их числе он перечислил Росимущество, Федеральную службу охраны (курирует вопросы охраны ООПТ) и "Гринпис".